Microsoft Edge for Business cambia passo e prova a trasformarsi in qualcosa di più di un semplice browser aziendale. Tra le novità annunciate da Microsoft spicca la possibilità di compilare moduli e di spostarsi da un sito all’altro per portare a termine un incarico, il tutto con l’aiuto di Copilot. Le funzioni sono state presentate durante Ignite 2026 e arrivano insieme a Copilot Cowork, la componente pensata per far collaborare l’assistente con chi usa il browser ogni giorno per lavoro. L’idea di fondo è piuttosto chiara e punta a ridurre quei passaggi ripetitivi che rubano tempo senza aggiungere valore.

Non si tratta quindi di un ritocco estetico o di qualche impostazione in più nascosta nei menu. Il cambiamento riguarda il modo stesso in cui il browser si inserisce nella giornata lavorativa, passando da strumento che mostra le pagine a strumento che, almeno in parte, agisce su di esse. Una differenza sottile solo in apparenza, perché sposta una fetta di lavoro manuale direttamente sulle spalle dell’intelligenza artificiale integrata in Edge.

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Come funziona Copilot Cowork dentro Edge for Business

Il punto di partenza è la barra laterale del browser. Da lì è possibile descrivere a parole il lavoro da svolgere, senza dover per forza conoscere comandi particolari o procedure complicate. Si spiega cosa serve e Copilot si occupa di eseguire i vari passaggi, navigando tra le pagine necessarie e inserendo i dati dove servono. Il cuore della novità sta proprio qui, nella capacità di gestire un’attività che coinvolge più siti diversi, cosa che fino a oggi richiedeva quasi sempre l’intervento diretto di una persona davanti allo schermo.

Microsoft porta un esempio molto concreto, di quelli che chiunque lavori in un ufficio riconosce subito. Si può chiedere all’assistente di recuperare alcune informazioni da un portale fornitori e di riportarle poi in un modulo interno dell’azienda. È il classico copia e incolla tra due finestre, magari ripetuto decine di volte, che diventa così un compito da affidare a Copilot descrivendolo una sola volta nella barra laterale.

Cosa cambia per chi lavora ogni giorno con il browser

Il fatto che queste funzioni arrivino nella versione Edge for Business non è un dettaglio da poco. Il bersaglio sono le aziende e i loro flussi di lavoro quotidiani, quelli fatti di portali, gestionali e moduli da riempire. Proprio in questi contesti la possibilità di passare da un sito all’altro in autonomia per completare un incarico può fare la differenza sul tempo impiegato per attività che, di per sé, non richiedono grandi ragionamenti ma tanta pazienza.

Con Copilot Cowork Microsoft prova dunque a portare l’assistente fuori dal ruolo di semplice chatbot che risponde alle domande. Copilot non si limita più a suggerire o riassumere, ma entra nelle pagine web e compie azioni al posto dell’utente, sempre partendo da una richiesta formulata in linguaggio naturale. Le novità sono state annunciate a Ignite 2026 come parte del pacchetto dedicato a Edge for Business, con la compilazione dei moduli e la navigazione tra più siti come funzioni principali del nuovo corso del browser di Microsoft.

Fonte: TecnoAndroid