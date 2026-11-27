L’intelligenza artificiale è già entrata nella quotidianità dei ragazzi italiani, molto prima che il sistema educativo trovasse il modo di accompagnarli davvero. Il 72% degli studenti delle superiori la utilizza per lo studio oppure nella vita personale, e una quota identica chiede in modo esplicito di imparare a usarla. Due numeri che combaciano alla perfezione e che fotografano un’Italia ancora indietro rispetto al resto dell’Unione Europea quando il discorso si sposta sulla formazione legata a questi strumenti.

La simmetria tra i due dati è forse l’aspetto più interessante. Da un lato c’è un utilizzo ormai largamente diffuso tra i giovani, dall’altro una domanda di competenze altrettanto ampia. Chi si affida quotidianamente all’IA, insomma, sembra rendersi conto di non avere tutti gli strumenti per farlo nel modo giusto. Non si tratta di una generazione che rifiuta la tecnologia o che la subisce passivamente. Al contrario, sono gli stessi ragazzi a riconoscere un vuoto e a chiedere che qualcuno lo colmi.

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Il vero nodo è saper giudicare le risposte

Il punto centrale della questione non riguarda tanto l’accesso a questi sistemi, che evidentemente c’è già, quanto la capacità di valutarne i risultati. Il vero interrogativo è chi insegna a giudicare le risposte dell’intelligenza artificiale. Ottenere un testo, una spiegazione o un suggerimento è ormai semplicissimo. Capire se quello che compare sullo schermo è corretto, incompleto o del tutto sbagliato richiede invece un lavoro diverso, che non si improvvisa e che nessun software svolge al posto di chi lo usa.

Ed è proprio qui che la formazione mostra le sue lacune. Saper usare uno strumento e saperlo usare con senso critico sono due cose ben distinte. La prima i ragazzi l’hanno già acquisita in buona parte da soli, la seconda è quella che manca e che gli studenti stessi chiedono di sviluppare. Senza una guida, il rischio è che l’uso resti superficiale, basato sulla fiducia cieca in ciò che la macchina restituisce.

Etichette dell’AI Act e corsi delle Big Tech, i limiti delle soluzioni attuali

Sul tavolo ci sono già alcune risposte, ma nessuna sembra centrare pienamente il problema. Le etichette previste dall’AI Act, il regolamento europeo sull’intelligenza artificiale, presentano dei limiti. Segnalare che un contenuto è legato a un sistema automatico è un passo, ma un’indicazione di questo tipo non spiega a un ragazzo come valutare la bontà di quello che sta leggendo.

Poi ci sono i corsi proposti dalle Big Tech, cioè dalle stesse grandi aziende tecnologiche che sviluppano e distribuiscono questi strumenti. Un’offerta che esiste e che raggiunge molti utenti, ma che lascia aperta la domanda di fondo. Se a insegnare come giudicare le risposte dell’IA sono le stesse realtà che la producono, il tema di chi debba farsi carico di questa educazione critica resta centrale.

Fonte: TecnoAndroid