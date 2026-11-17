Il debutto europeo della HONGQI EHS4 parte da Venezia. Il marchio automobilistico cinese, parte del gruppo FAW, ha scelto l’Italia per presentare a livello globale il suo nuovo SUV completamente elettrico, un modello che segna un passaggio importante nel percorso di espansione internazionale dell’azienda.

La vettura è stata concepita tenendo conto delle esigenze dei consumatori europei e rappresenta una novità nella strategia del brand: è infatti il primo modello HONGQI sviluppato specificamente per questo mercato. Il progetto combina una visione stilistica internazionale con elementi legati alla cultura e alla tradizione orientale. Dietro il marchio c’è una storia iniziata nel 1958. Quasi sette decenni di attività nel settore automobilistico, durante i quali HONGQI ha costruito la propria identità attraverso evoluzione tecnologica, ingegneria e attenzione alla qualità. Una tradizione che oggi viene reinterpretata anche attraverso il lavoro dell’Advanced Design Centre di Monaco di Baviera.

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Design tra cultura orientale e ispirazione europea

Le linee della EHS4 nascono dall’incontro tra riferimenti stilistici differenti. Il progetto si ispira ai principi del design neoclassico europeo, mantenendo al tempo stesso richiami alla cultura asiatica. Il risultato cerca un equilibrio tra eleganza, personalità estetica e funzionalità nell’utilizzo quotidiano. Tra i dettagli più caratteristici c’è la verniciatura Celadon, una particolare tonalità di verde che richiama la ceramica tradizionale di Longquan, conosciuta per la sua raffinata colorazione. Anche i gruppi ottici contribuiscono a definire l’identità del SUV: HONGQI li identifica con il nome Eyes of Infinite Allure. Nell’abitacolo trova spazio il Crystal Control Knob, un elemento di comando che aggiunge un dettaglio distintivo all’ambiente interno. L’attenzione alla progettazione degli spazi emerge anche dal dato relativo all’utilizzo dell’abitacolo, pari all’87,4%, secondo quanto comunicato dal costruttore. Un valore che descrive il lavoro di ottimizzazione degli ambienti a disposizione dei passeggeri.

Autonomia fino a 470 chilometri e ricarica rapida

Sul fronte della mobilità elettrica, HONGQI dichiara per la EHS4 un’autonomia fino a 470 chilometri. Il modello supporta inoltre la ricarica rapida, con un tempo indicato di circa 20 minuti. La comunicazione ufficiale non specifica, tuttavia, le condizioni di prova, la capacità della batteria o la potenza di ricarica: saranno quindi necessari ulteriori dettagli tecnici per valutare con precisione le prestazioni del sistema. Le caratteristiche annunciate delineano comunque un SUV pensato per accompagnare gli spostamenti quotidiani, con un’attenzione particolare alla gestione degli spazi e al comfort a bordo. Il dato sull’abitabilità si affianca così alle informazioni sull’autonomia, due aspetti centrali per un modello destinato anche a confrontarsi con le proposte elettriche già presenti sul mercato europeo.

Sicurezza e assistenza alla guida

La sicurezza occupa un ruolo centrale nel progetto. La dotazione comprende sette airbag e tecnologie intelligenti di assistenza alla guida, anche se il comunicato non entra nel dettaglio dei singoli sistemi disponibili. HONGQI richiama inoltre l’esperienza del gruppo FAW nella produzione automobilistica, maturata in oltre 70 anni di attività. Un patrimonio industriale che accompagna il debutto della EHS4 e che il marchio intende valorizzare anche nella propria crescita fuori dalla Cina. La presentazione di Venezia segna dunque l’arrivo di una nuova proposta elettrica sviluppata espressamente per l’Europa. Per conoscere il posizionamento effettivo della HONGQI EHS4 nel mercato sarà importante attendere ulteriori informazioni su prezzi, versioni, batteria e dotazioni complete, elementi non ancora indicati nella comunicazione diffusa per il debutto.

Fonte: TecnoAndroid