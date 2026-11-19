Secondo alcuni analisti GTA 6 potrebbe riuscire a piazzare la bellezza di 55 milioni di copie entro i primi mesi del 2027. Una stima che, letta così, sembra quasi fuori scala, eppure arriva per un titolo che ancora non è disponibile ufficialmente e che nonostante questo ha già cominciato a riscrivere le classifiche. Il nuovo capitolo della saga, insomma, viaggia su numeri che pochissimi altri videogiochi hanno anche solo sfiorato.

Il dato che colpisce di più è proprio questo. Grand Theft Auto 6 non è ancora sugli scaffali, digitali o fisici che siano, ma viene già descritto come il gioco dei record. Il motivo è concreto e misurabile, perché si tratta del prodotto più prenotato in assoluto sia sugli store di Microsoft sia su quelli di Sony. Due ecosistemi diversi, due pubblici in parte distinti, e lo stesso identico risultato in cima alla lista.

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Il peso delle prenotazioni

Per capire perché le prenotazioni contino così tanto basta pensare a cosa rappresentano. Chi preordina un gioco lo fa prima di averlo visto girare sul proprio schermo, prima delle recensioni, prima di qualsiasi passaparola tra amici. È una forma di fiducia quasi totale nel marchio, e nel caso di GTA 6 questa fiducia si è trasformata in un primato che riguarda entrambe le principali piattaforme console.

Non è un dettaglio da poco. Sugli store di Microsoft e Sony passano ogni anno decine di uscite importanti, titoli con budget enormi e campagne promozionali martellanti. Che sia proprio il nuovo Grand Theft Auto a staccare tutti gli altri nella corsa ai preordini dice molto sul livello di attesa che circonda il progetto. E spiega anche perché gli osservatori del mercato si sentano autorizzati a fare previsioni così ambiziose.

Cifre da capogiro per il 2027

A lasciare davvero a bocca aperta sono appunto le previsioni di vendita. Gli analisti parlano di risultati da capogiro per il prossimo anno, con quella soglia dei 55 milioni di copie indicata come traguardo raggiungibile già nella prima parte del 2027. Non si parla quindi di un orizzonte lungo, di vendite accumulate con calma nel corso degli anni, ma di una finestra relativamente stretta dopo l’arrivo sul mercato.

Va detto con chiarezza che si tratta di una stima e non di un dato acquisito. Gli analisti la ritengono possibile, non certa. Però il fatto stesso che una cifra del genere venga considerata plausibile per un singolo videogioco racconta bene la dimensione del fenomeno. Per la maggior parte dei titoli, anche quelli di grande successo, numeri simili restano un miraggio pure a distanza di parecchio tempo dal debutto.

Le due cose, del resto, vanno di pari passo. Da una parte c’è il primato delle prenotazioni, che è un fatto già registrato sugli store digitali. Dall’altra ci sono le proiezioni degli esperti, che partono proprio da quella base così solida per immaginare un lancio capace di muovere volumi enormi in pochi mesi. GTA 6 si presenta così al pubblico con un doppio biglietto da visita, fatto di record già ottenuti e di aspettative commerciali altissime.

Per ora il gioco resta in attesa del suo debutto ufficiale, ma la fotografia scattata dagli analisti è piuttosto nitida. Grand Theft Auto 6 è il titolo più prenotato in assoluto sugli store Microsoft e Sony, e secondo le previsioni di vendita potrebbe arrivare a quota 55 milioni di copie entro i primi mesi del 2027.

Fonte: TecnoAndroid