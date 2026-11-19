Google ha deciso di rendere Gemini Tasks gratis per milioni di utenti, aprendo a un pubblico molto più ampio l’agente personale basato sull’intelligenza artificiale che finora era riservato agli abbonati dei piani a pagamento Pro e Ultra. La funzione, conosciuta inizialmente con il nome Spark e ribattezzata da poco, porta con sé anche un aggiornamento tecnico importante, perché adesso si appoggia su Gemini 4 Hydrogen, il modello più recente dell’azienda, pensato per capire meglio le richieste, gestire il contesto con più precisione e lavorare con maggiore rapidità.

L’apertura riguarda centinaia di milioni di persone distribuite in sei Paesi, cioè Stati Uniti, Giappone, Corea, Canada, Australia e India. L’Italia, almeno per il momento, non compare nell’elenco. Il passaggio a Hydrogen rende lo strumento più veloce, più efficiente e anche più intelligente nel modo in cui interpreta ciò che gli viene chiesto, un dettaglio che conta parecchio quando si parla di un assistente chiamato a svolgere azioni concrete e non soltanto a rispondere a domande.

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Telefonate, pagamenti e accessi senza password

Le novità non finiscono qui. Gemini Tasks guadagna una serie di capacità molto pratiche, a partire dalla possibilità di telefonare alle attività locali grazie a Google Duplex. A questo si aggiungono i pagamenti e la finalizzazione degli acquisti tramite Google Pay, oltre all’accesso ai siti senza dover condividere le password, sfruttando Google Password Manager. Tutti questi miglioramenti, però, sono in distribuzione soltanto negli Stati Uniti.

Con questi strumenti l’agente diventa capace di prenotare una camera d’albergo o un tavolo al ristorante, fissare appuntamenti per un servizio e gestire altre incombenze simili. Il meccanismo è piuttosto lineare. L’intelligenza artificiale chiama direttamente l’attività, controlla Google Calendar per individuare un orario compatibile con gli impegni già presenti e poi inserisce l’appuntamento in agenda, senza che l’utente debba occuparsi di nulla.

C’è poi il capitolo degli acquisti, forse quello più delicato. Gemini può comprare per conto dell’utente e per garantire la sicurezza dell’intero processo Google collabora con Mastercard e Visa. È possibile anche impostare un tetto massimo di spesa, così l’assistente resta sempre dentro il budget stabilito. In ogni caso, prima di procedere con qualsiasi pagamento, Gemini chiede una conferma oppure richiede un’autorizzazione preventiva.

Email, messaggi RCS e un’integrazione più solida con Workspace

Tra le aggiunte più comode c’è la possibilità di inoltrare le email all’indirizzo gemini@google.com accompagnandole con le istruzioni del caso, lasciando poi che sia l’assistente a sbrigare il resto. In alternativa si può contattare Gemini con un semplice messaggio RCS. Anche queste funzioni, per ora, restano limitate agli Stati Uniti.

Josh Woodward, vicepresidente del prodotto per l’intelligenza artificiale di Google, ha annunciato in un post su X anche quello che ha definito il più grande aggiornamento di sempre per l’integrazione tra Gemini e Google Workspace. In pratica le chiamate agli strumenti dovrebbero attivarsi in modo più affidabile e le azioni eseguibili direttamente da Gemini sono più numerose che in passato.

Sul piano delle capacità agentiche, il servizio di Google non raggiunge ancora il livello di soluzioni come Meta AI Muse o OpenClaw Hermes, ma si dimostra molto efficace nel gestire i compiti noiosi e ripetitivi. Ora che Gemini Tasks diventa gratuito, la sua posizione rispetto agli altri agenti cambia parecchio. L’unica incognita riguarda i server dell’azienda, che dovranno reggere il carico aggiuntivo generato da questa apertura. La funzione è disponibile sia sul web sia su smartphone. Per usarla basta aprire l’app Gemini, spostare l’interruttore nella schermata principale da Chat a Task e descrivere l’azione che si vuole far eseguire all’assistente.

Fonte: TecnoAndroid