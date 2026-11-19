Servirebbero circa 50 ore per arrivare ai titoli di coda della sola storia principale. Sarebbe questa la durata della campagna di GTA 6 secondo un nuovo report, che descrive l’avventura di Jason e Lucia come un percorso composto da quasi 100 missioni distribuite lungo cinque capitoli. Sono numeri importanti, che danno un’idea piuttosto concreta del tempo necessario per seguire dall’inizio alla fine la trama del nuovo capitolo firmato Rockstar.

Le indicazioni arriverebbero da persone che hanno effettivamente avuto modo di giocare il titolo. Il valore delle 50 ore va però letto per quello che è, cioè una media pensata per chi procede soprattutto lungo il percorso narrativo senza dedicare troppo spazio alle attività secondarie. Chi invece ama girovagare, fermarsi e provare tutto ciò che il mondo di gioco mette a disposizione dovrà mettere in conto tempi ben diversi, e probabilmente parecchio più lunghi.

TecnoAndroid · su Google Seguici su Google e non perdere nulla Aggiungi TecnoAndroid alle tue fonti preferite su Discover e segui il nostro profilo Google: le notizie tech più importanti arrivano direttamente sul tuo telefono. Seguici su: Discover Google GNews Telegram

Stime non ancora confermate da Rockstar

Va detto chiaramente che Rockstar Games non ha ancora comunicato nulla di ufficiale. Né la lunghezza della storia né il numero complessivo delle missioni sono stati confermati dallo studio, quindi le cifre circolate finora restano indicazioni preliminari e potrebbero cambiare. Molto dipenderà dallo stile di ciascun giocatore e dalle ore trascorse a esplorare Leonida, lo scenario in cui si muovono i due protagonisti.

C’è poi un altro dato da tenere presente. A febbraio Rob Nelson, responsabile dello sviluppo e codirettore di Rockstar North, aveva parlato di circa 80 ore impiegate durante una sua partita. A prima vista potrebbe sembrare una contraddizione rispetto alle stime del report, ma in realtà le due cifre convivono senza troppi problemi. Il conteggio di Nelson comprendeva infatti la campagna insieme ad alcuni obiettivi opzionali in grado di influenzare il racconto, offrendo un’esperienza decisamente più ampia rispetto a una corsa concentrata soltanto sulle missioni principali.

Duecento ore per completare tutto

Il report si spinge anche oltre e prova a quantificare il tempo necessario per sbloccare tutti i trofei e gli obiettivi. In questo caso le ore salirebbero a circa 200, una stima che tiene conto delle attività extra e di quegli elementi potenzialmente legati alla casualità. Tra questi figurerebbe anche l’esplorazione della fauna di Leonida, un’attività che potrebbe richiedere una ricerca molto più approfondita del mondo di gioco rispetto a quanto serve per seguire la semplice trama.

Tra chi vorrà godersi solo la storia e chi punterà al completamento totale la forbice appare quindi enorme. In un open world di questa portata la differenza tra arrivare in fondo alla trama e lasciarsi distrarre da attività, esplorazione e sistemi emergenti potrebbe rivelarsi molto ampia, e solo dopo il lancio sarà possibile capire quanto le stime raccolte rispecchino davvero l’esperienza del pubblico.

Grand Theft Auto VI uscirà il 19 novembre 2026 su PlayStation 5 e Xbox Series X|S. A pochi giorni dal debutto il preload ha già ricevuto un aggiornamento da circa 1 GB, mentre l’attesa per verificare con mano la reale estensione della campagna è ormai quasi finita.

Fonte: TecnoAndroid