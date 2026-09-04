Gemini, due nuove funzioni in arrivo: Spark e riepilogo vocale

Due nuove funzioni per Gemini stanno prendendo forma dietro le quinte, e riguardano entrambe cose che l’assistente di Google già fa, ma che oggi risultano un po’ scomode da raggiungere. Da una parte c’è Gemini Spark, l’agente autonomo che finora resta relegato in un angolo dell’interfaccia, dall’altra il Riepilogo giornaliero, che potrebbe finalmente diventare qualcosa da ascoltare invece che da leggere. Nessuna delle due è ancora attiva, ma i riferimenti nel codice sono abbastanza chiari da lasciare intuire la direzione.

Il materiale arriva dall’analisi della versione 17.54.10 beta di App Google, il contenitore che ospita tutte le funzioni di intelligenza artificiale sui dispositivi Android. L’insider AssembleDebug ha individuato queste due novità, che si aggiungono alla modifica dell’overlay pensata per il multitasking di cui si era già parlato nelle scorse settimane. Vale la pena chiarirlo subito, perché la delusione è dietro l’angolo: installare quella beta non basta per vederle comparire. Sono ancora in lavorazione, disattivate lato server, visibili solo a chi va a scavare nel codice.

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Gemini Spark esce dal pannello laterale

La prima novità riguarda l’accessibilità di Spark, l’agente IA sempre attivo che al momento non è disponibile in Italia né in italiano. Oggi per usarlo bisogna passare dal pannello laterale, un passaggio in più che di fatto lo rende una funzione di nicchia, qualcosa che si usa se ci si ricorda che esiste. Google sembra volerlo portare in primo piano.

Il piano prevede l’aggiunta di due pulsanti direttamente nella schermata iniziale dell’app dell’assistente, con le etichette “Chat” e “Assegna”. Il primo corrisponde alla modalità di sempre, quella conversazionale con cui tutti hanno imparato a interagire con l’assistente. Il secondo apre invece la strada a Gemini Spark, permettendo di affidargli compiti da portare avanti in autonomia. Una scelta che dice parecchio su come Google immagini il futuro dell’app: non più solo un posto dove fare domande, ma anche dove delegare.

Il Riepilogo giornaliero diventa una conversazione

L’altra funzione in cantiere punta a rendere più comodo il Riepilogo giornaliero, quella sintesi personalizzata che l’assistente propone all’utente. Nel codice compare un nuovo pulsante flottante con la dicitura “Talk through your brief”, tradotto grossomodo come una richiesta di raccontare a voce il proprio riepilogo.

Il funzionamento previsto è lineare. Un tocco sul pulsante avvia l’interfaccia di Gemini Live e l’assistente, nella sua versione botta e risposta, comincia a leggere il contenuto del riepilogo. Chi ha provato a forzare l’attivazione riferisce che la parte audio sembra già funzionare in modo convincente, mentre l’interfaccia grafica è ancora acerba e restituisce poco più che frasi introduttive generiche. Segno che il lavoro è in corso e che manca ancora qualche passaggio prima del rilascio pubblico.

Come tenere aggiornata l’app dell’assistente

Sul fronte della disponibilità, Gemini è accessibile in Italia sia come applicazione web sia su dispositivi Android, dove resta parte integrante di App Google esattamente come lo era Google Assistant. Non esiste quindi un pacchetto separato da scaricare, tutto passa dallo stesso contenitore.

Per avere sotto mano le funzioni più recenti conviene verificare che sul dispositivo sia installata l’ultima versione di App Google, che gestisce anche la AI Mode oltre all’assistente vero e proprio. Basta aprire la scheda dell’app sul Play Store e controllare se compare il pulsante di aggiornamento. Nulla di complicato, ma è il passaggio che fa la differenza tra ricevere subito le novità quando vengono attivate o aspettare settimane senza capirne il motivo.