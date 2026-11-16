PlayStation 2 modificata o originale: quale vale di più oggi

Chi oggi decide di acquistare una PlayStation 2 si trova presto davanti a una domanda precisa: le PS2 modificate valgono più o meno dei modelli originali? A oltre vent’anni dal suo debutto, la console di Sony resta una delle più amate di sempre, e il mercato dell’usato ne rispecchia la popolarità. Il punto è che una console modificata non sempre è più ricercata di una rimasta intatta, anche se a prima vista potrebbe sembrare il contrario.

Basta tornare con la memoria ai primi anni Duemila per capire da dove nasce la questione. Tra chi giocava in quel periodo le console modificate erano diffusissime, quasi una presenza abituale nei salotti e nelle camerette. Per molti erano la normalità, al punto che oggi parecchi appassionati faticano a immaginare quella generazione senza pensare anche a questo fenomeno.

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Il ritorno di fiamma per la PlayStation 2

Passati più di due decenni, la voglia di rimettere le mani su quella macchina è tornata in tanti. C’è chi l’aveva venduta o regalata e adesso se ne pente, e c’è chi semplicemente desidera riscoprire i titoli che hanno segnato la propria adolescenza. In entrambi i casi l’idea è la stessa: mettere mano al portafogli e recuperare una delle console più amate dell’epoca. Ed è proprio qui che la scelta si complica. Sul mercato dell’usato convivono esemplari rimasti esattamente come sono usciti dalla fabbrica e altri che, nel corso degli anni, hanno subito interventi. Due categorie che possono sembrare molto vicine, visto che si parla dello stesso hardware, ma che agli occhi di chi compra assumono un peso piuttosto diverso.

Originale o modificata, cosa cambia per chi compra

Il nodo centrale riguarda il valore attribuito oggi a queste due tipologie di PlayStation 2. Verrebbe spontaneo pensare che una console modificata, proprio perché ha qualcosa in più rispetto al modello di serie, debba costare di più o essere più desiderata. In realtà le cose non vanno sempre così, e le PS2 modificate non risultano automaticamente più ambite rispetto alle versioni originali.

Il motivo sta anche nel modo in cui è cambiato il pubblico interessato. Chi si avvicina oggi alla PlayStation 2 lo fa spesso con uno spirito diverso rispetto a vent’anni fa, legato più alla nostalgia e al piacere di possedere un pezzo di storia che alla semplice esigenza di giocare. In questa prospettiva una console intatta può avere un fascino particolare, e la presenza di modifiche non viene percepita sempre come un vantaggio.

Allo stesso tempo esiste una fetta di appassionati che guarda alle modifiche con interesse, magari per ragioni pratiche o semplicemente perché quel tipo di console rappresenta fedelmente un’epoca precisa del videogioco. Non a caso, nei primi anni Duemila, una PlayStation 2 modificata era la norma per moltissimi giocatori, e per qualcuno ritrovarne una oggi significa rivivere esattamente quella esperienza.

Fonte: TecnoAndroid