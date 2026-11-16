Xbox Helix punta sul neural rendering per contenere il prezzo

La prossima console di Microsoft, conosciuta con il nome in codice Project Helix, potrebbe arrivare sul mercato con un prezzo accessibile nonostante il periodo complicato che sta attraversando il mondo dell’hardware. Il merito, almeno nelle intenzioni dell’azienda, sarebbe del neural rendering, una tecnologia capace di migliorare la grafica senza dover per forza gonfiare la potenza dei componenti interni. Una scelta che matura mentre l’intero settore guarda già alla prossima tornata di macchine, con PlayStation 6 da una parte e Xbox Helix dall’altra.

Il contesto, va detto, non aiuta affatto. Carenza di componenti, memorie sempre più care e rincari lungo tutta la filiera produttiva hanno trasformato la progettazione di una console potente ma economicamente sostenibile in un esercizio di equilibrio piuttosto delicato. Il tema dei costi dell’hardware è così diventato uno dei più discussi tra appassionati e addetti ai lavori, perché tocca da vicino il portafoglio di chi gioca e le strategie di chi produce.

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Le parole di Jason Ronald sul futuro di Xbox

A fare il punto della situazione è stato Jason Ronald, vicepresidente di Microsoft responsabile della nuova generazione, intervistato sulle pagine di “25 Years of Play”. Si tratta del magazine celebrativo dedicato alla storia della divisione Xbox e ai suoi progetti futuri, tra cui naturalmente anche la nuova piattaforma. Nel corso della chiacchierata il dirigente ha spiegato che il team sta puntando su soluzioni innovative per alzare l’asticella della qualità visiva senza dover aumentare necessariamente la potenza della macchina, così da tenere sotto controllo le spese.

Secondo Ronald la crisi che ha travolto il mercato dei componenti ha avuto un impatto pesante su tutto il comparto tecnologico. I produttori si sono trovati costretti a cercare strade alternative per far convivere innovazione e sostenibilità economica. “È sicuramente un momento difficile, ma come progettisti di sistemi e piattaforme è anche uno dei periodi più entusiasmanti”, ha raccontato. E poco dopo ha aggiunto: “Dobbiamo inventare tecnologie completamente nuove per continuare a spingere in avanti lo stato dell’arte mantenendo al tempo stesso prodotti accessibili e convenienti.”

Neural rendering, cos’è e perché conta per Xbox Helix

Ed è proprio qui che entra in gioco il neural rendering. In parole semplici è una tecnica che sfrutta modelli di intelligenza artificiale per generare una parte dell’immagine finale in modo più efficiente rispetto ai metodi tradizionali. Ronald la descrive come “un modo completamente nuovo di generare un frame senza richiedere maggiore potenza computazionale, memoria aggiuntiva e altre risorse di questo tipo”.

L’idea di fondo è ottenere miglioramenti grafici concreti senza affidarsi soltanto a componenti sempre più costosi. Per Xbox Helix questo approccio potrebbe rivelarsi decisivo, ma il ragionamento vale in generale per tutto il mercato delle console, che da tempo fa i conti con listini in salita e con una catena di fornitura tutt’altro che stabile.

Il dirigente si è detto anche convinto che il ritmo dell’innovazione accelererà parecchio nei prossimi anni, fino a superare quanto visto nell’ultimo decennio. “Credo che nei prossimi tre o cinque anni vedremo più innovazione di quanta ne abbiamo vista negli ultimi dieci”, ha dichiarato senza troppi giri di parole.

Le sue affermazioni arrivano in una fase in cui si moltiplicano le indiscrezioni sulla prossima generazione di console. Per avere informazioni certe bisognerà però aspettare gli annunci ufficiali di Sony su PS6 e di Microsoft su Xbox Helix, attesi nel corso del prossimo anno.

Fonte: TecnoAndroid