Zanzare, ogni specie punge persone diverse: cosa le attira

Capita spesso che, durante una serata all’aperto, qualcuno torni a casa pieno di punture mentre chi era seduto accanto non ha nemmeno un segno. Un nuovo studio della Florida International University, pubblicato sulla rivista iScience, dimostra però che essere una calamita per le zanzare non è una condizione assoluta. Molto dipende da quale specie sta cercando il suo pasto, perché ognuna è attratta da una propria combinazione di odori della pelle, sostanze chimiche e batteri.

I ricercatori hanno osservato come tre delle specie di zanzare più pericolose al mondo reagissero a 119 volontari. Il dato più sorprendente è che nessun partecipante ha attirato tutte e tre le specie. Ciascuna ha invece mostrato una predilezione per un gruppo diverso di persone, legata in larga parte alla chimica del corpo e agli odori naturali della cute.

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La scoperta potrebbe cambiare il modo in cui si affronta la prevenzione delle malattie trasmesse dalle zanzare. Se ogni insetto risponde a segnali chimici differenti, in futuro si potrebbero sviluppare repellenti di nuova generazione pensati per una singola specie e quindi capaci di offrire una protezione più mirata. “Isolare le componenti dell’odore umano che attirano o respingono le zanzare potrebbe portare a nuove strategie per combattere le malattie trasmesse da vettori”, ha spiegato Matthew DeGennaro, neurogenetista che guida il gruppo di ricerca e dirige il Biomolecular Sciences Institute dell’ateneo di Miami.

Tre specie di zanzare e tre gusti molto diversi

Lo studio si è concentrato su insetti responsabili della diffusione di malattie gravi come febbre gialla, dengue, Zika e virus del Nilo occidentale. Si tratta di Aedes aegypti, di Aedes albopictus, la ben nota zanzara tigre, e di Culex quinquefasciatus, conosciuta come zanzara domestica meridionale. Il lavoro, coordinato dalla dottoranda Kaylee Marrero, è il primo ad aver messo a confronto in modo diretto le reazioni di più specie davanti agli stessi partecipanti.

“Quando abbiamo iniziato lo studio non ci aspettavamo che le specie preferissero persone diverse”, ha raccontato Marrero, che ha definito sorprendente anche il fatto che ogni specie usasse come segnale una propria firma microbica distinta.

Le preferenze emerse sono piuttosto nette. Aedes aegypti, che punge soprattutto di giorno, ha scelto più volentieri le persone che non indossavano profumi e la cui pelle conteneva livelli più bassi di alcuni composti chimici volatili. Ha mostrato inoltre una leggera preferenza per gli uomini rispetto alle donne. La zanzara tigre, anch’essa attiva nelle ore diurne, è stata invece attirata in particolare da chi rilasciava quantità più elevate di chetoni e di composti volatili simili a quelli delle piante. Culex quinquefasciatus si comporta diversamente dalle altre due perché si nutre dopo il tramonto e sembra molto sensibile al microbioma cutaneo, cioè l’insieme di batteri, funghi e altri microrganismi che vivono naturalmente sulla pelle. Alcune famiglie batteriche rendevano le persone più appetibili, mentre altre parevano scoraggiare le punture.

La chimica nascosta della pelle e i repellenti del futuro

L’odore del corpo umano è molto più complesso di quanto si possa immaginare. La pelle libera una miscela di oltre 1.000 composti organici volatili, molti dei quali non sono ancora stati identificati o compresi fino in fondo. Secondo i ricercatori le tre specie non condividevano una preferenza comune per determinati individui ma tornavano sempre sul proprio gruppo di volontari, segno che nel corso dell’evoluzione ciascuna ha sviluppato un metodo diverso per riconoscere e interpretare l’odore umano.

Per capire cosa rendesse certe persone più attraenti, il gruppo ha raccolto campioni degli odori corporei e del microbioma della pelle dei partecipanti in parallelo ai test sulle zanzare, analizzando quali sostanze e microrganismi fossero presenti e in quale quantità. I risultati hanno mostrato legami molto forti tra le scelte degli insetti e la composizione chimica e microbica della cute. DeGennaro ha sottolineato quanto tutto combaciasse con le differenze nei batteri e negli odori, aggiungendo che i microbiomi della pelle definiscono la firma olfattiva di ogni persona e che ogni specie ha trovato un modo diverso per decifrarla.

Capire perché una persona piace a una specie e non a un’altra apre nuove possibilità contro infezioni pericolose. Individuando le sostanze e i batteri che attirano o allontanano le diverse zanzare, il gruppo della Florida International University sta costruendo una base scientifica per repellenti più precisi. I risultati potrebbero anche aiutare le comunità a concentrare gli sforzi sulle specie che diffondono malattie nel proprio territorio. Invece di dare per scontato che tutte le zanzare scelgano le stesse persone per gli stessi motivi, i futuri metodi di prevenzione potrebbero essere progettati attorno alle preferenze chimiche di ciascuna specie.

Fonte: TecnoAndroid