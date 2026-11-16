Maserati Island: l’isola con 840 residenze firmate Tridente a Dubai

Maserati ha deciso di portare il proprio stile ben oltre l’asfalto e lo fa con Maserati Island, un’isola privata nell’arcipelago The World Islands, a breve distanza dalle coste di Dubai. Si tratta del primo progetto residenziale firmato dal Tridente, nato dall’intesa con SAMANA COLLECTA, il marchio immobiliare ultra premium che fa capo a SAMANA Developers. A guidare l’operazione c’è Casa Maserati, la nuova divisione della casa modenese dedicata al mattone.

L’idea di fondo è piuttosto chiara. Oltre un secolo di tradizione sartoriale, eleganza ed eccellenza tecnica viene trasferito in un modo diverso di concepire l’abitare, con un complesso che vuole incarnare l’identità più autentica del marchio. Per mettere piede nelle prime unità servirà però un po’ di pazienza, visto che saranno pronte a partire dal 2030.

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840 residenze tra verde, mare e ville sull’acqua

Credits: TecnoAndroid

Il masterplan dell’isola mette insieme architettura e paesaggio in un progetto pensato per essere vissuto tutto l’anno, con ampi spazi verdi che richiamano il gusto italiano. Nel complesso troveranno posto 840 residenze firmate Maserati, a cui si aggiungono sette ville sospese sull’acqua e due ville di lusso immerse nella vegetazione.

La prima fase di commercializzazione riguarda 232 abitazioni con piscina privata, disponibili in configurazioni che vanno dai monolocali fino alle soluzioni con quattro camere da letto. Ogni casa punta molto sulle grandi superfici vetrate, che regalano viste panoramiche sul mare e allo stesso tempo vogliono evocare la sensazione di trovarsi al volante di una GranTurismo lungo le strade italiane. Un richiamo voluto, ovviamente.

Interni firmati Carlo Colombo e servizi da resort

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Gli interni portano la firma dell’architetto Carlo Colombo dello studio A++ e integrano gli arredi della collezione Giorgetti Maserati Edition, nata nel 2025 dalla collaborazione creativa tra le due eccellenze italiane. Negli appartamenti e nelle lounge comuni compaiono pellami raffinati, legni lavorati con cura sartoriale e silhouette scultoree che costruiscono un equilibrio studiato tra texture e luce.

L’isola è stata concepita come un’esperienza multisensoriale che unisce la riservatezza di un rifugio privato a infrastrutture moderne. Nell’elenco figurano un ristorante italiano sospeso sull’acqua, un beach club, una laguna centrale, piscine, spa olistiche, una marina per gli sport acquatici, aree fitness e lounge per il coworking. Per raggiungere la terraferma di Dubai ci sarà un servizio di yacht dedicato con collegamenti rapidi e frequenti.

Cosa dicono i vertici di Maserati e SAMANA

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Imran Farooq, CEO di SAMANA Developers, gruppo con 54 progetti avviati e oltre 13.000 unità in costruzione, parla di una tappa fondamentale non solo per SAMANA COLLECTA ma per l’intero panorama immobiliare di lusso di Dubai. Secondo il manager l’unione tra la leggendaria tradizione artigianale di Maserati e l’esperienza del gruppo nella pianificazione di progetti su larga scala sta dando vita a “qualcosa di assolutamente inedito nella regione”.

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Per Santo Ficili, CEO di Alfa Romeo e Maserati, Maserati Island rappresenta un nuovo e importante passo nel percorso avviato con Casa Maserati, capace di trasformare la visione del lusso italiano in un’esperienza abitativa esclusiva. La collaborazione con SAMANA COLLECTA, ha spiegato, consente di portare identità e valori del Tridente in una delle destinazioni più prestigiose al mondo con un progetto “unico e irripetibile, come le nostre creazioni automobilistiche”.

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Cristiano Fiorio, Chief Marketing Officer di Maserati e General Manager di BOTTEGAFUORISERIE, ha ricordato che l’iniziativa arriva nell’anno del centenario del Tridente e segna una tappa importante nella storia del marchio. Maserati Island viene descritta come una delle prime espressioni concrete di Casa Maserati, ovvero l’identità della casa automobilistica che passa dalla strada allo spazio dell’abitare. Lifestyle italiano, design senza tempo, eleganza pura ed emozione sensoriale prendono forma nelle linee, nei colori, nei materiali e negli arredi grazie alla partnership strategica con Giorgetti negli spazi comuni e nelle soluzioni disponibili per gli appartamenti. La cura del dettaglio che contraddistingue le vetture del Tridente diventa così, nelle parole di Fiorio, un nuovo modo di vivere l’universo Maserati che ne rafforza prestigio e forza a livello internazionale.

Fonte: TecnoAndroid