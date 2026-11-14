Chrome, cancellare un sito dalla cronologia non basta sempre

Eliminare ogni traccia di un sito dalla cronologia di Chrome senza svuotare tutto il resto sembra un’operazione da pochi secondi. Basta aprire l’elenco delle pagine visitate, cercare il dominio e cancellare le voci corrispondenti. Spesso però non è sufficiente, perché il browser distribuisce le informazioni sulla navigazione in più archivi e alcune continuano a influenzarne il comportamento anche dopo la rimozione delle visite.

Capita ad esempio di eliminare tutte le pagine di un certo dominio e poi, digitandone le prime lettere nella barra degli indirizzi, ritrovarlo tra i suggerimenti con tanto di favicon. In questi casi l’indirizzo può arrivare da un’altra fonte come i preferiti o i suggerimenti del motore di ricerca. Serve quindi una pulizia selettiva che tocchi tutti i dati legati a quel singolo sito senza azzerare quanto raccolto in passato.

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Dalla cronologia ai cookie, i primi passaggi

Si parte dalla cronologia di Chrome, raggiungibile con Ctrl+H oppure scrivendo chrome://history/ nella barra degli indirizzi. Nel campo di ricerca in alto va inserito il dominio da cancellare e il browser mostra le visite corrispondenti, comprese quelle relative a percorsi differenti dello stesso sito. Un clic sui tre puntini e poi su Elimina tutto dalla cronologia fa sparire le voci. Conviene ripetere la ricerca anche per sottodomini, indirizzi alternativi o domini usati per i reindirizzamenti.

Le visite però sono solo una parte del quadro. I siti salvano infatti cookie e dati persistenti attraverso tecnologie come Local Storage, IndexedDB e Cache Storage. Per eliminarli bisogna aprire chrome://settings/content/all, cercare il dominio e cancellare i dati associati, sottodomini inclusi. Così spariscono anche sessioni di autenticazione e preferenze salvate in locale, quindi tornando sul sito sarà necessario accedere di nuovo. Chrome non offre invece un comando semplice e completo per rimuovere soltanto i file della cache HTTP di un singolo dominio.

Perché il sito compare ancora nella barra degli indirizzi

È forse l’aspetto più fastidioso. Cronologia ripulita, dati cancellati, eppure Chrome continua a proporre l’indirizzo appena si inizia a scriverlo. La ragione può essere banale perché il sito potrebbe trovarsi nei preferiti. Basta aprire chrome://bookmarks/ e cercare una parte del dominio. Se compare un risultato va individuata la cartella che lo contiene e il preferito va eliminato. Potrebbe risalire a molto tempo prima, provenire da un’importazione oppure essere arrivato tramite la sincronizzazione con un altro dispositivo. Questo spiega anche perché la combinazione Maiusc+Canc a volte non produce alcun effetto, dato che non tutti i suggerimenti si possono rimuovere con questa scorciatoia.

Chi usa Chrome con un account Google deve considerare che alcune informazioni vengono sincronizzate tra più dispositivi. La cancellazione della cronologia sincronizzata può propagarsi agli altri, ma non equivale per forza alla rimozione di tutte le attività registrate dai servizi Google. Per verificarle si può consultare Le mie attività Google ed eliminare i riferimenti pertinenti al dominio.

C’è poi la Omnibox, la barra degli indirizzi che mescola informazioni locali e suggerimenti del motore di ricerca. Una prova semplice consiste nell’aprire una finestra in incognito con Ctrl+Maiusc+N e digitare le stesse lettere. Se il suggerimento appare anche lì potrebbe provenire dal motore di ricerca, se invece compare solo nel profilo normale dipende più probabilmente dai dati locali. Nelle impostazioni, alla sezione Tu e Google, si può disattivare temporaneamente l’opzione Migliora i suggerimenti di ricerca per capire se il completamento arriva dai suggerimenti online.

Password, download e cache da controllare

Per chiudere il cerchio restano le aree del browser che custodiscono dati indipendenti dalla cronologia. Nel gestore delle password conviene cercare il dominio e cancellare le credenziali memorizzate, se non si intende conservarle. Dalle impostazioni dei siti vanno verificate anche le autorizzazioni concesse come notifiche, posizione, microfono e fotocamera. La lista dei download, accessibile da chrome://downloads/, merita un’occhiata a parte perché togliere una voce non cancella il file salvato sul disco, che richiede un intervento separato. Vanno controllati infine i collegamenti nella pagina Nuova scheda, le schede ancora aperte, le voci in chrome://settings/searchEngines e i dati di compilazione automatica collegati al sito.

L’ultimo tassello riguarda la cache. Premendo Ctrl+Maiusc+Canc oppure aprendo chrome://settings/clearBrowserData si accede alla finestra per l’eliminazione dei dati di navigazione. Qui si seleziona l’intervallo Dall’inizio lasciando attiva soltanto l’opzione Immagini e file memorizzati nella cache. Cronologia, password e cookie restano così intatti mentre sparisce la cache HTTP delle pagine visitate, con il limite però che la cancellazione non riguarda il singolo dominio ma tutti i siti.

Fonte: TecnoAndroid