Claude Meetings, Sheets e Whiteboards sfidano Google e Microsoft

Anthropic alza il tiro nella sfida a Google e Microsoft e allarga in modo deciso la propria suite di produttività basata sull’intelligenza artificiale. Agli strumenti già noti si aggiungono adesso Claude Meetings, Claude Sheets e Claude Whiteboards, tre nuovi tasselli pensati per competere direttamente con Docs e con Office 365 sul terreno del lavoro quotidiano.

Il pacchetto non parte da zero. Chi usa già Claude conosce infatti Docs, Slides, Design e Motion, applicazioni che finora coprivano scrittura, presentazioni e contenuti visivi. Le novità completano il quadro con riunioni, fogli di calcolo e lavagne condivise, cioè proprio quelle aree dove i colossi del software per ufficio sono radicati da anni.

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Per il momento tutto arriva in versione beta ed è riservato a chi ha sottoscritto un piano a pagamento. C’è però un’ulteriore distinzione da tenere presente, perché Meetings resta accessibile soltanto agli abbonati ai piani Teams o Enterprise, quindi a un pubblico prevalentemente aziendale. Chi utilizza la versione gratuita, almeno per ora, dovrà restare a guardare.

Cosa fanno Meetings, Sheets e Whiteboards

Credits: TecnoAndroid

I nomi dicono già molto, ma vale la pena entrare nel dettaglio. Con Claude Meetings l’assistente può partecipare alle riunioni, prendere appunti e mettere ordine nelle informazioni emerse durante la discussione. Un compito che in molti uffici ricade ancora su qualcuno costretto a scrivere mentre gli altri parlano, e che qui viene affidato all’AI.

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Claude Whiteboards punta invece sulla collaborazione e mette a disposizione uno spazio di lavoro condiviso dove raccogliere idee e sviluppare progetti insieme. È lo strumento più vicino alla classica lavagna da brainstorming, con la differenza che accanto al team c’è anche l’assistente.

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Poi ci sono i numeri. Claude Sheets consente di lavorare sui fogli di calcolo in tandem con l’intelligenza artificiale, modificando e analizzando i dati senza dover fare tutto a mano. Si tratta probabilmente del tassello più diretto nel confronto con Microsoft e Google, visto che le tabelle sono da sempre uno dei pilastri del lavoro d’ufficio. Tra le funzioni annunciate spicca anche una possibilità piuttosto curiosa, quella di trasformare una presentazione in un breve video esplicativo che può durare al massimo un minuto.

Claude Data e i nuovi connettori interattivi

Le novità non finiscono qui. Anthropic ha annunciato anche la disponibilità generale di Claude Data, servizio che in precedenza si chiamava Claude Dashboards ed era stato introdotto in beta a ottobre. In questo caso l’accesso è aperto a tutti gli abbonamenti a pagamento, senza le restrizioni previste per Meetings.

L’altro fronte su cui l’azienda sta lavorando riguarda l’integrazione con le applicazioni di terze parti. I nuovi connettori interattivi permettono di usare servizi come HubSpot, Adobe e Atlassian direttamente dall’interfaccia di Claude, evitando di saltare da un programma all’altro ogni volta che serve una funzione specifica. L’idea è ridurre al minimo i passaggi tra strumenti diversi e tenere tutto nello stesso ambiente.

Per mostrare come funziona il sistema, Anthropic ha portato un paio di esempi concreti. Da Claude è possibile accedere a un editor PDF di Adobe e a uno strumento di HubSpot dedicato al monitoraggio delle campagne di marketing, il tutto senza dover passare continuamente da una scheda all’altra del browser.

Fonte: TecnoAndroid