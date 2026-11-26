Il Galaxy Z TriFold 2 rischia di saltare ancora una volta l’Europa, proprio come era successo al primo modello. A suggerirlo sono nuove indiscrezioni sul pieghevole a tre pannelli di Samsung, che sarebbe in sviluppo con il nome in codice Q9m. Si tratta di una sigla in apparenza anonima, che però potrebbe dire parecchio sulla strategia commerciale scelta dall’azienda per il suo dispositivo più ambizioso.

Il precedente non è dei più incoraggianti. Il primo Galaxy Z TriFold era stato lanciato a circa 2.600 euro, con una disponibilità ridottissima e limitata a pochi mercati. Il design aveva incuriosito molti, ma acquistarlo era tutt’altro che semplice e Samsung ne ha interrotto la vendita dopo appena qualche mese. Nel Vecchio Continente lo si è visto soltanto nelle fiere di settore come il MWC di Barcellona. Le prime voci sul successore facevano sperare in una produzione più generosa, eppure quest’ultima fuga di notizie suggerisce di andarci piano.

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Cosa rivela la sigla Q9m

Il dettaglio più interessante sta tutto nella sigla. Samsung starebbe lavorando a Galaxy Z Fold 9 con il codice H9 e alla variante Fold 9 Ultra con il codice Q9. Il TriFold 2, battezzato internamente Q9m, sembrerebbe quindi una derivazione del modello Ultra più che un progetto del tutto autonomo.

Non sarebbe la prima volta. Nel 2024 Galaxy Z Fold 6 portava il codice Q6, mentre Galaxy Z Fold Special Edition era identificato come Q6a. L’anno dopo è toccato a Galaxy Z Fold 7, ovvero Q7, affiancato dal primo TriFold con la sigla Q7m. In entrambi i casi le edizioni speciali condividevano parte del nome con lo smartphone di riferimento, con l’aggiunta di una lettera finale.

Con la generazione di quest’anno il quadro è cambiato. Nel 2026 Galaxy Z Fold 8 e Fold 8 Ultra hanno ricevuto rispettivamente i codici H8 e Q8, seguendo percorsi di sviluppo distinti, ed entrambi sono stati commercializzati in tutto il mondo. Per il 2027 la presunta combinazione H9, Q9 e Q9m farebbe invece pensare a un ritorno al vecchio schema delle edizioni speciali, con una distribuzione limitata a determinati Paesi.

Produzione, memorie e mercati europei

Va detto che si tratta di una lettura basata sui nomi interni e non di una conferma ufficiale dei piani di Samsung. L’ipotesi è che il nuovo pieghevole a tre ante possa restare fuori da diversi mercati europei, ma al momento non esiste alcun elenco dei Paesi coinvolti. Le indiscrezioni circolate in precedenza parlavano anzi di un aumento sensibile della produzione di TriFold 2 nel 2027. Il progetto però deve fare i conti con un contesto sempre più complicato per tutto il settore, tra la scarsa disponibilità di memorie e il rincaro dei componenti che stanno spingendo i produttori a ridimensionare i propri obiettivi.

Stando alle informazioni trapelate, Samsung avrebbe abbassato il traguardo complessivo di spedizioni per il 2027 da 232 a 210 milioni di smartphone. Non è chiaro se il taglio riguarderà anche la famiglia dei pieghevoli, né se il TriFold 2 sia toccato direttamente dalla revisione dei piani produttivi. E comunque anche un incremento delle unità prodotte non basterebbe a garantire una presenza più capillare. L’azienda potrebbe preferire concentrare le vendite dove la domanda per un dispositivo così costoso e complesso da realizzare è considerata più alta.

La nuova ondata di pieghevoli Samsung è attesa per l’estate 2027, per cui mancano ancora diversi mesi prima che i piani diventino definitivi. Per ora il pericolo è che Galaxy Z TriFold 2 resti un prodotto di nicchia non solo per il prezzo ma anche per la fatica di trovarlo sugli scaffali.

Fonte: TecnoAndroid