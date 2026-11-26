TSMC sta valutando un investimento enorme in Texas per costruire una nuova fabbrica di semiconduttori, e i documenti depositati presso le autorità statali parlano chiaro. La cifra stimata si aggira intorno ai 19,5 miliardi di euro e il colosso taiwanese avrebbe intenzione di portare nel nuovo impianto la sua tecnologia produttiva più avanzata, quella a 2 nanometri. Le carte presentate al Comptroller texano, l’ufficio che si occupa delle finanze dello Stato, rivelano però che la partita non è ancora chiusa. L’azienda sta infatti considerando anche soluzioni alternative fuori dal Texas, compresa l’acquisizione e lo sviluppo di nuovi terreni in Arizona.

Il progetto di TSMC nella contea di Brazos

Entrando nel dettaglio, l’interesse di TSMC si concentra sulla Brazos County, dove il produttore vorrebbe realizzare uno stabilimento capace di fabbricare chip avanzati con processi fino a 2 nanometri. Se il piano andasse in porto, si tratterebbe del secondo grande campus del gruppo negli Stati Uniti, dopo quello già avviato in Arizona, dove la produzione dei chip più sofisticati dovrebbe arrivare entro la fine del decennio.

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I tempi indicati nei documenti sono piuttosto lunghi. I lavori di costruzione partirebbero nel 2027 per concludersi nel 2031, con un investimento complessivo stimato in circa 19,5 miliardi di euro e un impatto occupazionale di 2.099 posti di lavoro. Non è un caso che la richiesta presentata dall’azienda riguardi un’agevolazione fiscale prevista dal programma JETI (Jobs, Energy, Technology and Innovation), un’iniziativa texana che consente alle imprese di ottenere per dieci anni un limite al valore stimato degli immobili ai fini dell’imposta destinata alla manutenzione e alla gestione dei distretti scolastici.

A spiegare perché la scelta sia caduta proprio su quest’area sono stati i funzionari della contea, intervenuti sull’emittente locale KBTX. Tra i fattori che avrebbero orientato il gruppo taiwanese ci sono la vicinanza alla forza lavoro specializzata in ingegneria della Texas A&M University, la presenza dell’area di Bryan College Station e la disponibilità di un aeroporto internazionale a breve distanza.

Le amministrazioni locali, com’era prevedibile, guardano al progetto con grande interesse. Trevor Lansdown, responsabile della gestione della Brazos County, ha dichiarato che “i posti di lavoro diretti e indiretti che questo investimento potrebbe creare aprirebbero nuove porte ai nostri residenti, rafforzerebbero le imprese locali e darebbero ai nostri figli e nipoti più opportunità di costruire carriere soddisfacenti proprio qui, a casa. Il nostro obiettivo è trasformare questo potenziale progetto in una prosperità duratura e in un futuro ancora più luminoso per la contea”.

L’alternativa Arizona e il peso degli sgravi fiscali

L’entusiasmo locale, tuttavia, deve fare i conti con un dettaglio non trascurabile. Nei documenti ufficiali TSMC precisa di stare valutando altre località oltre alla contea texana. Il testo parla esplicitamente della “possibile acquisizione e sviluppo di un nuovo appezzamento di terreno in Arizona come alternativa alla creazione di un nuovo campus produttivo avanzato in Texas”.

Le ragioni che rendono l’Arizona un’opzione concreta sono diverse. C’è innanzitutto la vicinanza agli impianti che l’azienda già possiede nella regione, poi una filiera di fornitori già operativa, i programmi di formazione del personale e i rapporti consolidati con le autorità del posto. Insomma, elementi che pesano parecchio quando si parla di stabilimenti di questa portata.

Proprio per questo la questione degli sgravi fiscali assume un ruolo centrale nella trattativa. Secondo quanto scritto dalla stessa società, l’approvazione del limite al valore imponibile sarà determinante per stabilire se il gruppo “impegnerà nello Stato del Texas l’investimento di capitale da diversi miliardi di dollari, la capacità produttiva avanzata, l’occupazione ad alto reddito e l’impatto economico di lungo periodo” legati al progetto. Nella sua richiesta TSMC definisce infatti l’agevolazione un elemento di peso concreto nel processo decisionale.

Fonte: TecnoAndroid