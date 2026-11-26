Il Black Friday porta uno sconto importante su MSI MAG 272QP QD OLED X50, monitor gaming pensato per gli appassionati più esigenti che in queste ore si trova sullo store ufficiale MSI con un ribasso del 38%. Il prezzo passa da 899 euro di listino a 569 euro e il risparmio arriva così a 340 euro, una cifra che pesa parecchio quando si parla di prodotti di fascia alta. Chi stava valutando il passaggio a un pannello OLED senza rinunciare a specifiche di livello enthusiast trova qui un’occasione concreta, anche perché il modello unisce la tecnologia QD OLED a una frequenza di aggiornamento davvero fuori dal comune.

Un pannello QD OLED da 500 Hz pensato per gli eSport

Il cuore di MSI MAG 272QP QD OLED X50 è un pannello QD OLED di terza generazione da 26,5 pollici con risoluzione WQHD, cioè 2.560 x 1.440 pixel, e un refresh rate di 500 Hz. È una combinazione che guarda soprattutto agli eSport e ai titoli competitivi, dove la velocità di aggiornamento e la nitidezza nei movimenti possono davvero spostare l’esito di una partita. La risoluzione scelta rappresenta poi un buon compromesso per chi usa una scheda video di fascia medio alta o enthusiast e vuole spingere al massimo le frequenze senza mettere in crisi l’hardware.

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Il tempo di risposta dichiarato è di appena 0,03 ms GtG, mentre la tecnologia Quantum Dot garantisce una gamma cromatica molto ampia. MSI parla di una copertura del 99% dello spazio colore DCI P3 e del 138% sRGB, con una precisione Delta E pari o inferiore a 2 nella modalità QD Premium Color. Il monitor gestisce 1,07 miliardi di colori a 10 bit e sul fronte dell’HDR vanta la certificazione VESA DisplayHDR True Black 500. La luminosità tipica si ferma a 300 nit ma in HDR il picco raggiunge i 1.000 nit, mentre il contrasto di 1.500.000:1 mette in risalto i classici punti di forza dell’OLED, specialmente nelle scene più scure. Per la fluidità dei movimenti c’è anche la certificazione VESA ClearMR 21000.

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Protezione dal burn in, connessioni ed ergonomia

Uno dei timori più diffusi quando si sceglie un OLED riguarda il cosiddetto burn in e MSI ha previsto una serie di strumenti proprio per limitarne il rischio. La suite OLED Care 2.0 integra funzioni come Pixel Shift, l’aggiornamento periodico del pannello e il rilevamento delle immagini statiche. A rendere il quadro ancora più rassicurante c’è la garanzia di tre anni, che include espressamente la copertura contro il burn in del pannello OLED. Sul piano della sincronizzazione il modello è compatibile con la tecnologia adattiva di NVIDIA e supporta AMD FreeSync Premium Pro, così da evitare strappi e scatti con entrambe le famiglie di schede grafiche. La dotazione di porte comprende una DisplayPort 1.4a, due HDMI 2.1, una porta USB di tipo C con DisplayPort Alt Mode e l’uscita per le cuffie. Due ingressi HDMI 2.1 tornano utili anche per collegare una console accanto al PC senza dover staccare cavi ogni volta. Non manca l’attenzione alla postura, visto che il supporto permette di regolare altezza, inclinazione e rotazione e consente anche il pivot per ruotare lo schermo in verticale. Con il taglio del Black Friday MSI MAG 272QP QD OLED X50 è acquistabile sullo store ufficiale MSI a 569 euro invece di 899 euro.

Fonte: TecnoAndroid