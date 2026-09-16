Galaxy Z Fold8, il display che si flette non è un difetto: parla Samsung

Il display di Galaxy Z Fold8 che si flette sotto una leggera pressione non è un difetto, almeno secondo la versione ufficiale di Samsung, e questa è la risposta che il produttore coreano ha dato alle segnalazioni arrivate in Rete nelle ultime settimane. Il tema riguarda gli angoli dello schermo interno del pieghevole, quelli che si trovano in corrispondenza delle cornici, che in diversi esemplari sembrano cedere verso l’interno anche con una spinta minima. Un comportamento che ha fatto storcere il naso a più di un acquirente, abituato a considerare qualsiasi movimento anomalo di un display come il preludio a una rottura.

La nuova generazione di smartphone pieghevoli è stata presentata alla fine di luglio e ha raccolto un consenso ampio, sia tra gli appassionati sia tra chi lavora nel settore. Il merito principale riconosciuto a Samsung riguarda la piega centrale, ormai molto meno visibile rispetto ai modelli precedenti, e l’allargamento della gamma con un terzo dispositivo, cioè proprio Samsung Galaxy Z Fold8. Un passo avanti concreto, che però non ha messo il prodotto al riparo dalle osservazioni più minuziose di chi lo usa ogni giorno.

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Cosa dice Samsung sulla flessione dello schermo

Un rappresentante dell’azienda ha spiegato che la flessione del display riscontrata dai possessori del dispositivo rientra nel comportamento previsto. La motivazione riguarda la progettazione: il design è stato pensato tenendo conto delle situazioni in cui sostanze estranee, la sabbia in primis, possono finire intrappolate tra le componenti. La capacità dello schermo di curvarsi leggermente funzionerebbe quindi da ammortizzatore, evitando danni in quei casi e in altri piccoli incidenti che possono capitare durante l’uso quotidiano.

Detta così, la spiegazione ha una sua logica ingegneristica. Un pannello completamente rigido, incastrato in una cornice altrettanto rigida, reagisce male alla pressione localizzata di un granello di sabbia. Una struttura che concede qualche decimo di millimetro, al contrario, assorbe e distribuisce. Il punto è che chi spende cifre da top di gamma per un pieghevole difficilmente si aspetta di sentire lo schermo muoversi sotto il dito, e la percezione di fragilità resta forte anche quando la scelta tecnica è deliberata.

Le segnalazioni degli utenti e le differenze tra esemplari

Nonostante la posizione ufficiale del produttore, c’è un dettaglio che merita attenzione: dalle segnalazioni raccolte online emerge che la cosiddetta morbidezza degli angoli non è identica su tutte le unità. In alcuni casi il movimento risulta appena percettibile, in altri appare decisamente più accentuato, tanto da diventare evidente al primo tocco. Una variabilità che, nel mondo della produzione su larga scala, non è inedita, ma che alimenta il dubbio tra chi si ritrova con un esemplare più cedevole della media.

Circola anche un video che mostra la caratteristica in azione, con il pannello di Galaxy Z Fold8 che si incurva verso l’interno sotto una pressione tutt’altro che violenta. L’elemento più rassicurante di quella dimostrazione riguarda il comportamento successivo del dispositivo: il modello sottoposto al test ha continuato a funzionare in modo regolare, senza segni di malfunzionamento, macchie o zone morte al tatto. Un dato che dovrebbe smorzare almeno in parte le preoccupazioni di chi ha notato lo stesso fenomeno sul proprio esemplare.

Resta il fatto che la comunicazione su questo genere di caratteristiche arriva spesso in ritardo, quando le lamentele sono già diventate virali. Samsung ha chiarito la questione solo dopo il moltiplicarsi delle segnalazioni, e la spiegazione tecnica sulla protezione dalla sabbia difficilmente era intuibile per chi si limita a usare lo smartphone pieghevole senza indagare sui dettagli costruttivi. Per ora la posizione dell’azienda è quella descritta: nessun difetto, nessuna sostituzione prevista, solo un display progettato per cedere quel poco che serve a non rompersi.