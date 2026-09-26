Galaxy Z Fold 8: vendite su del 10% dopo l’annuncio di iPhone Duo

Le vendite di Galaxy Z Fold 8 in Corea del Sud sarebbero salite proprio nei giorni successivi alla presentazione di iPhone Duo, il primo pieghevole firmato Apple, e la cosa ha qualcosa di paradossale: il concorrente più temuto, appena mostrato al pubblico, avrebbe finito per spingere le vendite del rivale. Secondo alcune fonti del settore l’aumento si aggirerebbe intorno al 10% nella settimana seguente all’annuncio, rispetto ai sette giorni precedenti.

Il confronto tra i due dispositivi era scontato, praticamente automatico. E il primo terreno di scontro è stato il prezzo. Negli Stati Uniti iPhone Duo costa circa 90 euro in più rispetto a Galaxy Z Fold 8, una differenza che diventa più pesante in altri mercati, compresa la Corea del Sud, casa di Samsung. Non serve essere esperti di listini per capire che, a parità di categoria, una distanza del genere pesa sulla decisione finale.

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Un aumento del 10% che resta senza numeri assoluti

Il dato riportato dalle fonti dell’industria sudcoreana parla di una crescita attorno al 10% per Samsung nella settimana dopo l’annuncio Apple. Con un limite non piccolo: non vengono forniti i numeri assoluti sulle unità vendute. Senza quella base, quantificare l’entità reale dell’incremento diventa un esercizio impossibile. Un 10% può significare molto o molto poco, dipende da quante unità si muovevano prima.

Gli analisti citati collegano il presunto incremento a una domanda accumulata tra i consumatori. La logica è semplice: una parte di chi voleva un pieghevole avrebbe tenuto il portafoglio chiuso, in attesa di capire che cosa avrebbe tirato fuori Apple dal cappello. Visto il dispositivo, alcuni di questi acquirenti avrebbero deciso di non aspettare oltre e di orientarsi sul prodotto già disponibile.

Il calendario, il peso e la prudenza degli acquirenti

Sul risultato potrebbe aver influito anche una questione puramente pratica, quella delle date. iPhone Duo non arriverà sul mercato prima della seconda metà di ottobre, mentre Galaxy Z Fold 8 si può acquistare già adesso. Chi aveva bisogno di un telefono nuovo in tempi rapidi, o semplicemente non aveva voglia di attendere mesi, ha avuto poche alternative su cui ragionare.

Poi ci sono le caratteristiche tecniche. Il pieghevole di Samsung punta su un corpo più sottile e su un peso inferiore, due elementi che nel mondo dei foldable contano parecchio, perché il grosso delle critiche storiche a questa categoria ha sempre riguardato lo spessore e la sensazione di avere un mattone in tasca. Un dispositivo più leggero e più maneggevole è un argomento di vendita concreto, non un dettaglio da scheda tecnica.

C’è infine un fattore che ha meno a che fare con i numeri e più con la psicologia dell’acquisto: la prudenza. Trattandosi del primo iPhone pieghevole in assoluto, non tutti sono disposti a spendere una cifra così alta senza aver visto il prodotto all’opera, senza recensioni, senza feedback di chi lo usa ogni giorno. È un atteggiamento comprensibile, tipico di ogni prima generazione di qualsiasi categoria di prodotto.

Troppo presto per assegnare vincitori

I dati oggi disponibili non permettono di stabilire quale dei due dispositivi finirà per prevalere nel confronto tra pieghevoli. Lo sottolinea la stessa pubblicazione che ha diffuso l’informazione: è troppo presto per trarre conclusioni di qualsiasi tipo. Una settimana di vendite, per quanto interessante, resta una fotografia parziale scattata in un momento molto particolare, quello immediatamente successivo a un annuncio che ha calamitato l’attenzione di mezzo settore.

Quel che si può registrare, per ora, è un movimento controintuitivo del mercato sudcoreano: l’ingresso di Apple nel segmento dei pieghevoli ha acceso i riflettori su una categoria di prodotto che fino a poco tempo fa restava di nicchia, e i primi a raccogliere i frutti dell’attenzione generata sono stati i dispositivi già pronti sugli scaffali.

Fonte: TecnoAndroid