Il design posteriore di Galaxy S27 Ultra si prepara a cambiare in modo piuttosto evidente rispetto a quello che caratterizza l’attuale generazione. Samsung non ha confermato nulla in via ufficiale, però le indiscrezioni puntano tutte nella stessa direzione e quando i rumor convergono così tanto l’indizio diventa parecchio solido. Come succede con ogni novità estetica, anche questa ha già acceso la discussione tra gli appassionati, nonostante la presentazione sia vicina ma non proprio dietro l’angolo.

La trasformazione non dovrebbe riguardare soltanto il modello più ambizioso della famiglia. Secondo le voci di corridoio, anche Galaxy S27 Pro adotterà la stessa impostazione, segno che l’azienda sudcoreana starebbe pensando a un linguaggio visivo condiviso per i suoi dispositivi di punta. Ed è proprio questa scelta a far storcere il naso a una parte del pubblico, abituata ormai a un’estetica ben riconoscibile.

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Un modulo fotografico più largo che alto

Il cuore della novità sta nel modulo fotografico posteriore. Stando alle indiscrezioni, entrambi gli smartphone avranno un blocco fotocamere di forma rettangolare, sviluppato più in larghezza che in verticale se messo a confronto con quello dei modelli attuali. Un cambio di proporzioni che modifica l’aspetto complessivo del retro e che inevitabilmente divide.

Non mancano infatti i mugugni di alcuni fan, poco convinti dalla nuova direzione stilistica. Eppure, guardando la questione da un punto di vista meno legato al gusto personale, il nuovo design di Galaxy S27 Ultra potrebbe portare con sé alcuni vantaggi pratici tutt’altro che trascurabili. Vantaggi che riguardano l’uso quotidiano del telefono e non soltanto la sua estetica.

Meno oscillazioni sul tavolo e un aiuto contro il calore

Il primo beneficio è abbastanza facile da intuire. Chiunque abbia appoggiato uno smartphone con le fotocamere sporgenti su una superficie piana conosce bene il problema: basta un tocco sullo schermo perché il dispositivo cominci a dondolare, con tanto di rumore fastidioso. Un modulo più largo potrebbe ridurre in modo sensibile questo oscillamento, offrendo una base d’appoggio più stabile quando il telefono resta sul tavolo e lo si utilizza senza prenderlo in mano.

Il secondo aspetto è forse ancora più interessante e riguarda la dissipazione del calore. Giochi, ricarica e attività particolarmente impegnative generano inevitabilmente temperature elevate, e lo spazio aggiuntivo all’interno del gruppo fotocamere potrebbe essere sfruttato da Samsung per integrare un sistema di raffreddamento più efficace. Più superficie a disposizione significa, almeno in teoria, più margine per gestire il calore prodotto dai componenti interni.

L’ipotesi acquista ancora più peso alla luce delle indiscrezioni emerse di recente sul processore destinato al nuovo top di gamma. Il chip che con ogni probabilità equipaggerà Galaxy S27 Ultra è lo Snapdragon 8 Elite Extreme Gen 6, finito al centro di voci che parlavano di temperature operative non proprio basse. Qualcomm ha comunque smentito queste ricostruzioni, ma il tema della gestione termica resta centrale per uno smartphone di questa fascia, e un modulo posteriore più ampio potrebbe dare a Samsung uno strumento in più per tenere sotto controllo il riscaldamento durante le sessioni più intense.

Fonte: TecnoAndroid