Galaxy S26 senza novità nel display, le indiscrezioni sul nuovo smartphone di Samsung

Hanno iniziato a circolare i primi rumor che riguardano il nuovo smartphone di Samsung, il tanto atteso Galaxy S26. Il Samsung Galaxy S26 dovrebbe uscire sul mercato nel mese di febbraio del 2026, ma già sta facendo a lungo parlare di sé.

Le indiscrezioni che sono emerse riguardano principalmente alcuni dettagli, che hanno fatto storcere un po’ il naso. Dalle informazioni che sono emersa si sono aperte alcune controversie nei confronti del nuovo dispositivo, e soprattutto nei confronti di Samsung. L’azienda sudcoreana è stata infatti accusata di badare in questo caso più ai margini di profitto che ha una vera innovazione.

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Samsung Galaxy S26: il dettaglio che ha fatto storcere il naso agli utenti

Con i primi rumors che sono emersi riguardo al nuovo smartphone di Samsung, ci sono stati dei dettagli che non hanno fatto molto piacere agli utenti. Dal noto insider Ice Universe trapelano delle informazioni che riguardano il display che verrà montato sul nuovo Galaxy S26. Il dettaglio che non è stato tanto apprezzato, è quello secondo cui il display del nuovo dispositivo sarebbe lo stesso di un vecchio modello, ovvero del Galaxy S24.

La decisione di Samsung probabilmente sarebbe legata al fatto che i costi di produzione per il nuovo dispositivo starebbero aumentando sensibilmente. I componenti per sviluppare uno smartphone innovativo hanno un costo maggiore rispetto al passato. Di conseguenza, limitare il rinnovo di una di queste componenti, sarebbe una strategia intelligente da parte di Samsung, per ridurre i costi di produzione, e così non perdere profitti.

Tutto ciò però non è piaciuto agli utenti che si aspettavano un’innovazione anche dal punto di vista del display e dell’illuminazione sulla nuova linea di smartphone. Se i rumor dovessero essere confermati, la nuova linea di Samsung potrebbe non valorizzare molto la visione, ma magari si andrà a valorizzare le altre componenti.