Samsung Galaxy S26: scoperto un cambiamento importante nella gamma, ecco quale

Samsung avrebbe scelto di cambiare qualcosa per quanto riguarda la sua prossima line-up Galaxy S26. Pronta per l’arrivo dai primi mesi del 2026, questa gamma presenta almeno per il momento tre nuovi nomi in codice che lascerebbero presagire soprattutto ad un nuovo modello: Galaxy S26 Pro. Insieme ad esso, ecco Galaxy S26 Edge e Galaxy S26 Ultra. A contraddistinguerli sarebbero stati tre nomi in codice: M1, M2 e M3. Da qui si evince un aspetto in particolare: Samsung potrebbe fare a meno del modello base della gamma.

Finora Samsung ha sempre mantenuto una struttura coerente nei codici interni. La gamma S24 era identificata con “E1”, “E2” e “E3”, mentre per i Galaxy S25 si era passati a “PA1”, “PA2” e “PA3”, sotto il nome in codice “Paradigm”. Le prime voci sulla serie S26 facevano riferimento a “NP1”, “NP2” e “NP3”, dove “NP” stava per “Next Paradigm”. Con l’ultima versione del firmware, però, questa logica sembrerebbe superata.

Un cambio di strategia evidente: Samsung sarebbe pronta

L’utilizzo della sigla “M1” per la variante Pro suggerisce che l’azienda stia ridefinendo il posizionamento della serie. In passato, il numero “1” era sempre riservato al modello standard. Se l’entry-level fosse ancora previsto, ci si aspetterebbe la sigla “M0” o un codice equivalente. La sua assenza fa ipotizzare che la linea base possa essere stata completamente rimossa.

Se confermata, questa ristrutturazione implicherebbe un salto verso fasce di mercato più alte. L’adozione della denominazione “Pro” per il modello d’ingresso e la presenza di un “Edge” in sostituzione del classico “Plus” porterebbero a una strategia orientata verso prodotti con specifiche più avanzate e costi superiori. Il modello Ultra, come sempre, resterebbe il top di gamma.

Questa evoluzione coincide con le previsioni del leaker Yogesh Brar, che aveva già ipotizzato una fase di rebranding per la serie. Resta da capire se queste scelte verranno mantenute fino al lancio, ma tutto lascia pensare che Galaxy S26porterà un cambiamento sostanziale nel catalogo premium di Samsung.