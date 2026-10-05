Galaxy Fold 8 e iPhone Duo avranno un pieghevole rivale: ecco quale

Il mondo degli smartphone pieghevoli sta attraversando quella che si può definire a tutti gli effetti l’era del formato largo, e un nuovo protagonista è pronto a salire sul palco. In arrivo c’è infatti un altro pieghevole wide, destinato a inserirsi in una categoria in cui sono attesi anche Galaxy Fold 8 e iPhone Duo. Per i due nomi più chiacchierati del momento la concorrenza si prepara quindi a diventare più affollata del previsto. A produrlo è infatti HONOR, brand cinese che si lancerà nella mischia.

Il formato wide fold conquista spazio

Il cosiddetto wide fold è ormai la tendenza del momento tra i dispositivi con schermo pieghevole. Il nome stesso dice molto, perché indica un’impostazione dalle proporzioni più ampie e che sta attirando l’interesse di diversi produttori. L’arrivo di un ulteriore modello da parte di HONOR con questa forma conferma che non si tratta di una scelta isolata ma di una direzione che il settore sta seguendo con decisione.

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Ogni nuovo ingresso in questa fascia contribuisce a rendere il quadro più ricco. Chi guarda con curiosità ai telefoni pieghevoli avrà presto una possibilità di scelta in più, all’interno di un segmento che fino a poco tempo fa contava pochissime alternative.

Galaxy Fold 8 e iPhone Duo non saranno soli

Per Samsung con Galaxy Fold 8 e per Apple con iPhone Duo il terreno di gioco si fa quindi più competitivo. Entrambi i dispositivi sono tra i più attesi del genere, ma l’arrivo di un altro pieghevole largo significa che dovranno confrontarsi con un rivale in più già nel momento del loro debutto.

Il nome del nuovo concorrente non viene ancora precisato, così come mancano dettagli su caratteristiche tecniche e prezzo. L’unico elemento concreto riguarda le tempistiche, visto che il nuovo foldable dal formato wide è atteso a breve.

Fonte: TecnoAndroid