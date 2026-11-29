Samsung starebbe lavorando a un nuovo sistema pensato per rendere più riservate le funzioni cloud di Galaxy AI, con l’obiettivo di ridurre la quantità di informazioni personali che potrebbero diventare accessibili durante l’elaborazione sui server esterni. Le prime tracce del progetto sono comparse nella prima beta di One UI 9.5, al cui interno è stato individuato un nuovo SDK chiamato SPAC, presente in quattro applicazioni di sistema.

Sembra un dettaglio tecnico, almeno in apparenza, ma dice parecchio sulla direzione che il colosso coreano vuole prendere. L’impostazione richiama da vicino soluzioni già adottate da Apple, Google e Meta, tutte nate con lo stesso scopo: proteggere i dati degli utenti mentre si usano funzioni di intelligenza artificiale che girano sui server anziché sul telefono. Una strada che ormai i grandi nomi del settore stanno percorrendo uno dopo l’altro.

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Come funziona oggi Galaxy AI tra dispositivo e cloud

Per inquadrare la novità bisogna partire da come è organizzata adesso la piattaforma. Galaxy AI fa una distinzione piuttosto netta tra due famiglie di funzioni. Da una parte ci sono quelle che elaborano le informazioni direttamente sul dispositivo, dall’altra gli strumenti che hanno bisogno dei server Samsung per portare a termine il proprio compito. In questo secondo gruppo rientrano per esempio Writing Assist, Note Assist e diverse funzioni di modifica generativa delle immagini.

Chi tiene particolarmente alla riservatezza dispone già oggi di un’opzione dedicata che impedisce l’invio dei dati ai server. Il rovescio della medaglia però non è da poco, perché attivando questa impostazione si disattivano anche tutte le funzionalità che richiedono l’elaborazione remota. Di fatto bisogna scegliere tra la tutela della privacy e una parte consistente degli strumenti intelligenti offerti dagli smartphone Galaxy.

Ed è proprio qui che SPAC potrebbe fare la differenza. Il nuovo sistema punterebbe a superare questa limitazione grazie a un’infrastruttura capace di separare l’identità dell’utente dalle richieste inviate all’AI. Detto in parole semplici, il server riceverebbe il lavoro da svolgere senza poterlo collegare direttamente alla persona che lo ha chiesto, e quindi non sarebbe più necessario rinunciare alle funzioni cloud per mantenere i propri dati al riparo.

I livelli di protezione nascosti nel codice di One UI 9.5

Scavando nel codice della beta emergono diversi strati di sicurezza che lavorerebbero insieme. Il primo è un sistema di inoltro basato su servizi intermedi, che farebbe da filtro tra il telefono e i server dell’azienda. A questo si aggiungono controlli pensati per verificare l’autenticità dei server Samsung, così da avere la certezza che le richieste finiscano nel posto giusto e non altrove.

Non mancano poi registri pubblici non modificabili, utilizzati per documentare il software impiegato sui server. Una sorta di archivio trasparente che non può essere alterato a posteriori. L’ultimo tassello riguarda i token temporanei, che permetterebbero di autenticare gli utenti senza svelarne l’identità: il sistema sa che la richiesta arriva da un account autorizzato, ma non sa di chi si tratti.

Le analogie con quanto già visto altrove sono parecchio evidenti. Il progetto ricorda molto da vicino Private Cloud Compute di Apple e Private AI Compute di Google, due piattaforme costruite con la stessa filosofia di fondo. Anche Meta ha messo in campo una soluzione molto simile, applicata ad alcune funzionalità di intelligenza artificiale integrate in WhatsApp.

Fonte: TecnoAndroid