Freni, luci e parabrezza: i segnali che non vanno ignorati

La sicurezza alla guida comincia molto prima dei sistemi elettronici di assistenza e degli pneumatici di ultima generazione, perché parte da tre cose banali solo in apparenza: freni che rispondono, luci che funzionano e un parabrezza che lascia vedere la strada. Sono le condizioni di base, quelle che nessuno racconta perché non fanno notizia, eppure fanno la differenza nel momento sbagliato. Un’auto, una moto o un furgone possono girare per mesi con piccoli segnali di usura già presenti. Un fischio leggero in frenata, un tergicristallo che lascia righe, un faro meno brillante, una luce di stop spenta. Poi arriva il temporale, la strada buia, l’ostacolo visto tardi, e quei dettagli smettono di essere dettagli.

I freni avvisano quasi sempre, il problema è che ci si abitua

L’impianto frenante raramente collassa da un giorno all’altro. Il degrado è graduale: il pedale cambia al tatto, lo spazio di arresto si allunga, il volante vibra un po’, compare un rumore quando si rallenta. E chi guida si adatta senza accorgersene. Frena prima, preme più forte, tiene qualche metro in più. Su asfalto asciutto e con traffico normale sembra tutto sotto controllo. Sotto la pioggia, in discesa, con il veicolo carico o durante una frenata d’emergenza quel margine sparisce in fretta.

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Si parla sempre di pastiglie e dischi, ma la frenata è un lavoro di squadra. Pinze e guide, tubi e flessibili, liquido freni, sensori di usura, componenti collegati ad ABS ed ESP, freno di stazionamento. Se uno di questi elementi non fa la sua parte, il comportamento del veicolo cambia. Rumori insoliti, odore di surriscaldamento, vibrazioni, un mezzo che tira da un lato in frenata o una spia accesa sul cruscotto non vanno rimandati. Con i freni il classico “aspetto ancora un po'” quasi mai è una buona idea. Anche l’uso pesa parecchio. Due veicoli identici possono consumare in modo diverso: l’auto da città, con partenze e arresti continui, sollecita pastiglie e dischi molto più di quella che macina chilometri regolari. Un furgone carico, un mezzo con rimorchio, un camper o un veicolo da lavoro frenano in condizioni tutt’altro che ideali. Peso, discese, tragitti brevi, soste frequenti e poca distanza di sicurezza si vedono tutti sull’usura. Guidare in anticipo aiuta, ma non sostituisce il controllo periodico.

Luci e visibilità, il capitolo che tutti rimandano

I fari vengono associati alla notte, però una buona illuminazione serve anche con pioggia, nebbia, luce bassa, gallerie, strade secondarie e traffico intenso. Non solo per vedere, soprattutto per farsi vedere. Una luce di stop bruciata, un indicatore debole, fari regolati male o un fanale posteriore intermittente fanno reagire gli altri troppo tardi. Dal posto di guida però il problema resta invisibile, ed è per questo che un giro veloce intorno al veicolo, magari sfruttando il riflesso di un muro o della porta del garage, vale i due minuti che costa. Anabbaglianti e abbaglianti, luci di posizione, stop, frecce, fendinebbia, retromarcia, luce targa e luci del rimorchio se c’è.

Poi c’è la visibilità, che non dipende solo dalle lampadine. Parabrezza unto, tergicristalli consumati, vetri appannati, fari opacizzati, liquido lavavetri sbagliato. Sotto la pioggia, di notte o con il sole basso una sottile pellicola di sporco diventa un problema serio. Le spazzole tergicristallo avvisano prima di arrendersi: saltano, fanno rumore, lasciano strisce, non puliscono alle velocità alte. Quando si sostituiscono vanno controllati lunghezza, tipo di attacco e in certi casi il lato di montaggio. Il liquido lavavetri, d’estate contro insetti e polvere, d’inverno con una formulazione che regga il freddo. E l’interno del parabrezza, spesso dimenticato, dove un velo di unto amplifica l’abbagliamento.

Moto e mezzi da lavoro, due mondi più esposti

Su moto e scooter la visibilità funziona nei due sensi. Chi guida deve vedere, ma soprattutto deve essere visto, perché la sagoma è stretta e nel traffico viene notata più tardi. Anabbagliante, stop, indicatori e catarifrangenti sono fondamentali. Dopo un fermo prolungato conviene verificare batteria, collegamenti, lampadine, gruppi ottici e comandi.

I veicoli da lavoro lavorano raramente in condizioni ideali: carichi ripetuti, soste continue, traffico urbano, polvere, caldo, tempi stretti. Controllare con regolarità qui evita fermi imprevisti e brutte sorprese al momento della partenza. Su rimorchi e allestimenti aggiunti anche luci posteriori, laterali e di ingombro vogliono un’occhiata. Prima di un viaggio lungo o di una giornata di maltempo bastano poche verifiche: risposta del pedale, livello del liquido freni, luci esterne tutte accese, fari puliti e orientati bene, tergicristalli senza righe, liquido lavavetri sufficiente, vetri e specchietti puliti.