Forza Horizon 6, aggiornamenti sotto accusa: Playground risponde

Forza Horizon 6 ha avuto un debutto da incorniciare, con critica e pubblico d’accordo nel promuoverlo a pieni voti, eppure a qualche tempo dal lancio il clima intorno al gioco è cambiato parecchio. Il motivo non riguarda il titolo in sé ma gli aggiornamenti, che una fetta consistente della community più appassionata giudica decisamente sotto le aspettative. Le lamentele sono diventate così insistenti da spingere Playground Games a intervenire in prima persona per rispondere alle polemiche.

Sul piano dell’esperienza di base c’è davvero poco da contestare, perché il gioco resta sostanzialmente inattaccabile. Il nodo sta tutto nel supporto a lungo termine. Secondo diversi utenti gli update non farebbero altro che ripetere quanto già proposto nei capitoli precedenti, senza introdurre contenuti nuovi in grado di accendere davvero l’interesse di chi ci passa ore ogni settimana.

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Il Giappone sfruttato solo in parte secondo i fan

Tra Reddit e i social le proteste convergono su un punto preciso. Le stagioni e i vari pacchetti di novità non offrirebbero elementi realmente stimolanti e soprattutto non riuscirebbero a valorizzare il grande potenziale dell’ambientazione giapponese, che sulla carta rappresentava uno dei punti di forza più attesi di Forza Horizon 6.

Quello che molti giocatori chiedono è abbastanza chiaro. Si aspettano eventi legati in modo più diretto alla cultura dei motori tipica del Giappone, magari con corse clandestine sulle highway, una maggiore attenzione al drifting oppure altre trovate capaci di portare soluzioni di gioco inedite. Insomma qualcosa che renda l’esperienza diversa da quella vissuta nelle edizioni passate e che sfrutti davvero il contesto scelto dagli sviluppatori.

Alla voce dei giocatori si è aggiunta anche quella di Don Joewon Song, youtuber molto seguito nel settore, che ha espresso una certa delusione per lo scarso impegno mostrato dallo studio nel sostegno al gioco dopo l’uscita. Un parere che ha dato ulteriore visibilità al malcontento già piuttosto diffuso.

La risposta di Playground Games e il peso di Fable

Davanti a questa ondata di critiche il team ha deciso di prendere la parola con un messaggio pubblico rivolto direttamente agli appassionati: “Ciao a tutti i membri della community di Horizon, stiamo leggendo tutti i vostri commenti su Forza Horizon 6 e ci rendiamo conto di non aver interagito con voi quanto avremmo potuto”. Lo studio ha poi proseguito spiegando che “pur continuando a fornire regolarmente nuovi contenuti e correzioni al gioco, vogliamo farvi sapere che stiamo ascoltando i vostri feedback sugli aggiornamenti post lancio e che stiamo valutando modifiche future sia ai contenuti del gioco che alle modalità con cui comunichiamo con voi. Restate sintonizzati!”.

Le parole degli sviluppatori promettono quindi una comunicazione migliore e lasciano intendere possibili cambiamenti anche sul fronte delle novità in arrivo. Va considerato però che buona parte di Playground Games è con ogni probabilità impegnata su Fable, la cui uscita è fissata per il 23 febbraio 2027. Con una scadenza del genere il team starà verosimilmente concentrando il massimo sforzo per rispettare le tempistiche, e garantire nello stesso momento un sostegno approfondito al gioco di guida non deve essere affatto semplice.

Vista l’importanza di Forza Horizon 6 per lo studio, è comunque molto probabile che le proteste spingano Playground a rivedere la propria strategia puntando con più decisione sui nuovi contenuti. Nel frattempo proprio nelle ultime ore è emersa la possibile data d’uscita del titolo su PlayStation 5.

Fonte: TecnoAndroid