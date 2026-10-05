Fire TV Stick 4K Plus e controller Luna in bundle a 72,98€

Su Amazon è disponibile in offerta il bundle che unisce Fire TV Stick 4K Plus e il controller Luna a 72,98€ invece di 139,98€, con uno sconto intorno al 48%. Si tratta di un pacchetto pensato per chi vuole avvicinarsi al cloud gaming senza comprare una console. Abbina lo streaming in 4K Ultra HD al gioco in cloud tramite Amazon Luna e costa decisamente meno rispetto all’acquisto separato dei due prodotti. Ha poco senso, a conti fatti, comprare un dispositivo di streaming e un gamepad in momenti diversi quando esiste una soluzione che li mette insieme.

Streaming e gioco in cloud nello stesso pacchetto

L’idea alla base del bundle è piuttosto chiara. Offre un punto d’ingresso economico al gioco in cloud e sfrutta l’ecosistema Amazon, già familiare a milioni di utenti Prime. Da una parte c’è Fire TV Stick 4K Plus, dispositivo per lo streaming con supporto al WiFi 6 per connessioni stabili e veloci. È compatibile con Dolby Vision, Dolby Atmos e HDR10+, così da garantire immagini e audio di livello superiore. Dall’altra trova posto il controller Luna wireless, progettato apposta per giocare. Ha levette analogiche sfalsate, bumper facili da raggiungere, grilletti precisi e una croce direzionale reattiva.

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Tra le caratteristiche più interessanti del gamepad spicca la tecnologia Cloud Direct. Permette di collegarsi direttamente ai server Luna tramite WiFi e riduce la latenza rispetto alle soluzioni che passano dal dispositivo Fire TV. La flessibilità comunque non manca. Il controller supporta anche la connessione Bluetooth e quella via USB. Funziona con PC Windows, Mac, tablet Fire, iPhone, iPad, Chromebook, dispositivi Android e con le Smart TV Samsung e LG compatibili.

Anche la configurazione richiede pochissimo tempo. Basta inserire il dongle nella porta HDMI del televisore e abbinare il controller, che si alimenta con le due batterie AA incluse nella confezione oppure con un cavo USB C. Gli abbonati Prime hanno accesso gratuito a Fortnite e a una selezione di titoli. Chi invece desidera l’intera libreria Luna Premium può sottoscrivere Luna+ a 9,99€ al mese. Per sfruttare davvero il servizio di gioco serve un abbonamento Prime o Luna+, venduto a parte. Le prestazioni dipendono inoltre dalla qualità della connessione internet di casa, un aspetto da tenere presente prima dell’acquisto.

Quanto si risparmia con lo sconto sul bundle

Il prezzo di listino del pacchetto era fissato a 139,98€. La cifra rifletteva l’acquisto dei due componenti presi singolarmente, con Fire TV Stick 4K Plus proposto a 43,49€ e il controller Luna a 69,99€. Adesso lo stesso bundle si trova su Amazon a 72,98€, con un ribasso intorno al 48% e un risparmio di circa 67€ rispetto al prezzo pieno.

L’offerta risulta particolarmente conveniente se si considera che il solo controller Luna costa quasi quanto l’intero pacchetto scontato. In pratica con una spesa di poco superiore a quella del gamepad si porta a casa anche il dongle per lo streaming in 4K. La vendita e la spedizione sono gestite direttamente da Amazon, con la precisazione che i due articoli potrebbero arrivare in spedizioni separate.

Fonte: TecnoAndroid