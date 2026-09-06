Fire TV, con Vega OS addio alle app esterne: cosa cambia?

Chi ha passato anni a smanettare con un Fire TV collegato al televisore sa bene che il bello di quei dispositivi non era la potenza, ma la libertà. Amazon costruiva i suoi stick su Android, li vendeva a prezzi bassissimi perché recuperava il margine con pubblicità e abbonamenti, e nel frattempo consegnava agli appassionati di homelab un piccolo terminale economico da piegare a qualsiasi uso. Quella stagione, però, si sta chiudendo. Con l’arrivo di Vega OS la porta laterale che permetteva di installare app esterne viene sigillata, e per chi gestisce servizi in casa la scelta diventa parecchio meno comoda.

Il punto è semplice. Fire OS non è mai stato un sistema operativo a sé, era una riverniciatura di Android, che a sua volta poggia sul kernel Linux. La maggior parte dei dispositivi Android nel mondo arriva con i servizi Google e il Play Store preinstallati, ma quella parte è opzionale, il progetto open source di Android non la include. Amazon ha preso quella base, l’ha ribattezzata, ci ha messo sopra il proprio store e le proprie applicazioni. Sotto, però, restava Android.

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Perché il vecchio Fire TV era un alleato perfetto per l’homelab

Bastava attivare l’installazione da origini sconosciute e caricare a mano i file APK. Da lì si apriva un mondo che Amazon non distribuiva. Applicazioni prese direttamente da GitHub, build notturne da testare, lettori multimediali alternativi, oppure app tenute in vita anche dopo la sparizione dallo store ufficiale. Per chi ha un server acceso in uno sgabuzzino, un Fire TV Stick diventava un thin client da pochi euro, capace di controllare e monitorare i servizi ospitati in casa senza tirare fuori un computer. Certo, la versatilità non era quella di un Raspberry Pi 5 o di un mini PC, ma nemmeno il prezzo. Ed è proprio questo lo scarto che rendeva il dispositivo interessante, un compromesso ragionevole tra spesa contenuta e possibilità di personalizzazione.

Vega OS chiude il rubinetto delle app esterne

Il Fire TV Stick 4K Select ha debuttato con Vega OS nel 2025, seguito nel 2026 dalla seconda generazione del Fire TV Stick HD. Secondo quanto indicato dalla stessa Amazon, i nuovi stick continueranno su questa strada. Anche Vega si basa su Linux, ma la licenza del kernel consente a chiunque di blindare il proprio hardware. Pubblicare il codice sorgente di quello che si costruisce sopra è un obbligo legale, permettere agli utenti di modificare il software installato sul dispositivo no. È la pratica che viene chiamata Tivoization, dal nome dei vecchi apparecchi TiVo che per primi la applicarono.

In concreto, Vega OS non contiene il framework necessario a installare file APK. Una modalità sviluppatore esiste, ma non espone l’opzione per installare app da origini sconosciute come faceva Android. La documentazione di test di Amazon tratta i file APK e AAB e i pacchetti VPKG di Vega come formati incompatibili tra loro. Rinominare un APK, passarlo via USB o spingerlo attraverso la modalità sviluppatore non serve a nulla.

Jellyfin e Kodi pagano il conto più salato

Jellyfin offre client ufficiali per Android e per Fire TV, ma al momento non ne esiste uno per Vega OS. Circolano alternative non ufficiali pensate proprio per chi possiede uno stick con il nuovo sistema, come Astra, funzionante ma ancora molto essenziale, oppure Wholphin. Per Kodi la situazione è peggiore. Amazon lo rimosse dal proprio store nel 2015 con la motivazione che potesse agevolare la pirateria, e l’unico modo per averlo era il sideload. Kodi resta perfettamente legale e non ha legami con la pirateria più di quanti ne abbiano Jellyfin, Emby o Plex, ma anche ammesso che uscisse una versione per Vega OS, non è chiaro come si potrebbe caricarla su questi nuovi stick.

Il cambio non spegne il sideload su tutta la gamma. La seconda generazione del Fire TV Stick 4K Max, il Fire TV Stick 4K Plus e la terza generazione del Fire TV Cube girano ancora su Fire OS basato su Android. Chi compra pensando a Kodi, Jellyfin o a qualsiasi app caricata a mano deve quindi leggere con attenzione il modello, per non ritrovarsi tra le mani un dispositivo Vega. Le alternative per l’homelab restano un mini PC usato, un Raspberry Pi o un vecchio Android TV da riadattare.