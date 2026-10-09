Final Cut Camera 2.4 porta l’apertura variabile su iPhone 18 Pro

Con Final Cut Camera 2.4 Apple spinge ancora più avanti l’idea di trasformare l’iPhone in un vero strumento per la produzione video professionale. L’aggiornamento introduce il supporto all’apertura variabile della fotocamera principale di iPhone 18 Pro e lo accompagna con un’interfaccia riprogettata e una serie di strumenti pensati per filmmaker, videomaker e creator. La nuova versione dell’app si può scaricare gratuitamente dal 29 settembre 2026.

Il cuore della novità riguarda proprio iPhone 18 Pro. La nuova fotocamera principale Fusion permette infatti per la prima volta su un iPhone di controllare fisicamente l’apertura del diaframma, mentre l’app di Apple mette a disposizione i comandi necessari per sfruttarla durante le riprese. Stando alle informazioni pubblicate sull’App Store il sistema lavora con un’apertura compresa tra f/1,48 e f/4.

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Apertura variabile e controlli più completi su iPhone 18 Pro

Poter agire sul diaframma segna una differenza concreta rispetto alle fotocamere tradizionali degli smartphone. Modificandolo chi registra decide quanta luce arriva al sensore e, insieme agli altri parametri di ripresa, gestisce l’immagine in maniera molto più consapevole.

Final Cut Camera consente di regolare direttamente l’apertura oppure di affidarsi alle modalità con priorità di apertura e priorità dell’otturatore. C’è anche il controllo manuale completo, che avvicina ulteriormente l’esperienza d’uso a quella delle videocamere e delle fotocamere impiegate nelle produzioni più avanzate.

Questo naturalmente non vuol dire che iPhone 18 Pro possa prendere il posto di qualsiasi cinepresa professionale. Dimensioni del sensore, ottiche intercambiabili, ergonomia e parecchi altri elementi continuano a separare le due categorie. L’intento di Apple sembra piuttosto quello di accorciare la distanza tra smartphone e apparecchi video dedicati, soprattutto nei flussi di lavoro dove contano compattezza e rapidità.

Il rinnovamento però non si ferma al nuovo hardware. L’app è stata completamente ridisegnata per rendere più immediato l’accesso ai parametri usati di frequente sul campo come ISO, angolo dell’otturatore e bilanciamento del bianco. Arrivano poi overlay personalizzabili, indicatori di clipping e falso colore che aiutano a valutare l’esposizione. Migliora anche il focus peaking, che adesso include una regolazione della sensibilità.

Una nuova spia indica in modo chiaro quando la registrazione è attiva e un gesto con due dita libera in un attimo l’inquadratura dagli elementi dell’interfaccia, così da potersi concentrare solo sull’immagine. Sono ritocchi all’apparenza secondari che però possono tornare utili sul set o nelle produzioni in cui serve intervenire in fretta sulle impostazioni.

Modalità Cinema sui video standard e nuovi strumenti con iOS 27

Con la versione 2.4 gli effetti della modalità Cinema si possono applicare anche ai normali video, compresi quelli acquisiti in ProRes e Apple Log sui dispositivi compatibili. Il lavoro prosegue poi in Final Cut Pro, dove è possibile modificare i punti di messa a fuoco e la profondità di campo direttamente in fase di montaggio. Apple prova così a unire formati destinati alla produzione professionale con alcune delle elaborazioni computazionali che hanno caratterizzato foto e video su iPhone negli ultimi anni. Per i creator significa più flessibilità in postproduzione senza perdere la velocità di ripresa tipica dello smartphone.

Una parte delle novità è legata a iOS 27. L’app guadagna strumenti di monitoraggio più evoluti come istogramma e RGB Parade, che mostra separatamente i canali rosso, verde e blu e fornisce indicazioni preziose per giudicare colore ed esposizione mentre si gira.

Ancora più importante per l’uso dell’iPhone in produzioni strutturate è l’arrivo dell’uscita SDI pulita. Grazie a un convertitore da HDMI a SDI compatibile l’app invia un segnale video senza elementi dell’interfaccia, pensato per integrarsi in sistemi di streaming e di produzione broadcast. La funzione richiede iPhone 17 Pro o modelli successivi con iOS 27.

Completa il quadro l’offset del genlock, che permette di compensare le differenze di latenza tra l’iPhone e altre videocamere sincronizzate tramite Genlock oppure di correggere alcuni difetti che possono comparire quando si registra uno schermo. Final Cut Camera rimane gratuita e disponibile esclusivamente per iPhone, e con questa versione diventa uno degli elementi con cui Apple collega l’acquisizione su smartphone alla postproduzione nell’ecosistema Final Cut.

Fonte: TecnoAndroid