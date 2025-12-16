FIFAe World Cup 25 featuring eFootball, incoronati i Campioni del Mondo

Konami Digital Entertainment ha annunciato i World Champion della FIFAe World Cup 25 featuring eFootball. JXMKT dalla Thailandia ha ottenuto il titolo per la divisione mobile mentre Zilo e Ostrybuch dalla Polonia hanno vinto il torneo per la divisione console.

L’evento si è tenuto a Riyadh, capitale dell’Arabia Saudita, dal 10 al 13 dicembre e ha richiamato tantissimi appassionati di eFootball. Infatti, il FIFAe World Cup 25 featuring eFootball rappresenta il torneo ufficiale di eSport organizzato da Konami Digital Entertainment e dalla Fédération Internationale de Football Association (FIFA).

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L’edizione di quest’anno si è dimostrata da record, arrivando a contare giocatori da oltre 90 paesi per un totale di 16,51 milioni di partecipanti. I migliori 12 rappresentanti per le divisioni console e mobile si sono sfidati a Riyadh per conquistare il titolo di Campioni del Mondo.

Il torneo FIFAe World Cup 25 featuring eFootball ha visto il trionfo della Thailandia nella divisione mobile e della Polonia in quella console

La finale della divisione mobile ha visto la sfida tra Thailandia e Brasile. Nella prima sfida, la Thailandia si è subito portata in vantaggio nel primo tempo con una potente tiro dalla distanza a cui è seguito il raddoppio nel secondo tempo. Nella seconda partita c’è stata la reazione del Brasile che ha segnato molto velocemente ma ben presto è arrivato il pareggio della Thailandia. Il vincitore della divisione mobile JXMKT (Thailandia), ha dichiarato: “Sono molto orgoglioso e voglio ringraziare il mio allenatore. Senza di lui non sarei diventato campione, e voglio ringraziare la mia squadra e la Thailandia per il sostegno. Il sogno si è avverato”.

Passando alla divisione console, la sfida andata in scena è stata tra Polonia e Italia. I valori in campo erano molto equilibrati, tanto che la prima sfida è terminata con un pareggio 1-1. La seconda partita è stata quella decisiva con il gol segnato dalla Polonia alla fine del primo tempo con i giocatori che hanno gestito il vantaggio sino alla fine. Zilo, felicissimo del risultato, ha dichiarato: “È molto speciale per me, soprattutto perché sono qui con mio fratello. Sono davvero orgoglioso di noi“. Gli ha fatto eco Ostrybuch, il quale ha aggiunto: ”Abbiamo dimostrato di essere i migliori e abbiamo giocato in modo incredibile. Non potrei essere più soddisfatto”.