Fiat Grande Panda 4×4, il concept che riporta il mito del 1983

A Passione Engadina, tra vetture da collezione e carrozzerie che valgono quanto un appartamento, Fiat ha portato una sorpresa che con il collezionismo d’élite ha poco a che fare: la Grande Panda 4×4, per ora ancora un concept, verniciata in un bordeaux scuro con dettagli beige. Un accostamento cromatico che non nasce per caso, perché serve a riaccendere una memoria precisa negli appassionati. In Italia la nostalgia resta una leva commerciale più efficace di qualsiasi campagna pubblicitaria, e quando in mezzo c’è il nome Panda l’effetto si moltiplica.

La scelta del contesto, poi, dice qualcosa. Presentare un prototipo destinato al grande pubblico durante la sfilata dell’evento “Italian Job”, circondato da nomi blasonati e modelli da museo, crea un contrasto piuttosto netto tra due mondi che di solito non si incrociano. Da un lato le auto da garage climatizzato, dall’altro l’idea di mobilità quotidiana che la Panda ha incarnato per decenni.

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Perché la Panda 4×4 del 1983 è diventata un mito

L’utilitaria arrivata nel 1983 non è entrata nell’immaginario collettivo per motivi estetici o per raffinatezze tecniche. Anzi. Squadrata, essenziale, praticamente senza finiture degne di nota, saliva lungo i tratti montani dove fuoristrada dal prezzo tre volte superiore finivano per piantarsi. Neve, fango nei cortili di provincia, attrezzi da lavoro stipati nel bagagliaio: la prima Panda a quattro ruote motrici ha reso la trazione integrale un affare accessibile, spazzando via l’idea che l’off road fosse un privilegio riservato a pochi.

Quel modello ha funzionato perché rispondeva a esigenze concrete, non a un posizionamento di marketing. Ed è esattamente questa eredità funzionale che la nuova Grande Panda 4×4 prova a richiamare, pur partendo da una base tecnica completamente diversa.

Come funziona la trazione integrale della nuova Grande Panda 4×4

Qui il salto è evidente. L’interpretazione moderna manda in pensione l’impostazione meccanica originale, con i suoi alberi di trasmissione e i rinvii da azionare a mano. La nuova architettura affida l’asse anteriore a un motore termico e quello posteriore a un modulo elettrico. Significa che la spinta 4×4 non è permanente: l’elettronica di bordo legge in tempo reale l’aderenza del fondo stradale e attiva il retrotreno solo quando le ruote davanti perdono presa.

In pratica la trazione integrale diventa un supporto automatico, disponibile su richiesta, gestito da un software anziché da una leva. Un approccio che semplifica tutto, riduce ingombri e pesi, ma che sposta il giudizio finale su un terreno diverso: quanto sarà pronto e credibile l’intervento dell’asse elettrificato quando le condizioni si fanno serie.

Dettagli estetici e i punti ancora aperti

Sul piano visivo il concept non nasconde le proprie ambizioni. L’assetto appare visibilmente rialzato, i passaruota sono coperti da plastiche protettive, sul portapacchi compaiono due fari supplementari e i cerchi strizzano l’occhio alle vecchie ruote in lamiera stampata. Nulla di gratuito, sono tutti richiami espliciti a un linguaggio che gli appassionati riconoscono al primo sguardo.

Il tema vero, però, riguarda i tempi. Un prototipo esposto a un raduno resta un esercizio di stile fino a prova contraria, e il destino della Panda 4×4 elettrificata dipenderà dall’eventuale passaggio alla produzione in serie e da come l’insieme si comporterà su strada e fuori. Le premesse ci sono, il nome pesa, la formula tecnica è più semplice di quella di quarant’anni fa. Il resto lo diranno le scelte industriali di Fiat e il comportamento reale del sistema quando l’asfalto finisce e comincia lo sterrato.