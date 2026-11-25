La Russia potrebbe mettere in orbita un satellite nucleare già entro la fine del 2026, forse addirittura a dicembre. È questo il timore che circola tra le agenzie di intelligence occidentali, convinte che il programma di Mosca per un’arma di distruzione di massa capace di abbattere satelliti sia molto più avanzato di quanto si pensasse finora. Secondo le informazioni emerse in Germania, anche le Forze Armate tedesche e il Servizio federale di intelligence ritengono che il dispiegamento nello spazio possa avvenire quest’anno, e diversi Paesi della NATO si sarebbero già scambiati i rispettivi dati sulla questione.

Le conseguenze di un ordigno del genere sarebbero enormi. Migliaia di satelliti in orbita terrestre bassa finirebbero nel mirino, comprese reti di comunicazione militari e commerciali come Starshield e Starlink. A rischio ci sarebbero anche i satelliti occidentali per la sorveglianza militare e piattaforme abitate come la Stazione Spaziale Internazionale. Un’esplosione atomica in orbita non farebbe distinzioni e metterebbe fuori uso pure i veicoli spaziali russi e quelli cinesi.

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Sputnik S, pronto da anni nei dintorni di Mosca

Il velivolo in questione è stato battezzato Sputnik S e sarebbe custodito da anni nell’area della capitale russa. Il Comando spaziale tedesco ipotizza un lancio già a dicembre. Una volta raggiunta l’orbita, un’arma nucleare potrebbe restare lì per mesi o anche anni, in attesa di un eventuale ordine di detonazione da parte delle forze armate di Mosca. Che il Cremlino coltivasse questa ambizione si sapeva dall’inizio del 2024, quando alcuni parlamentari statunitensi informati dall’intelligence avevano rivelato il progetto. All’epoca i funzionari americani avevano spiegato che nel 2022 la Russia aveva lanciato un satellite di prova per studiare gli effetti delle radiazioni sull’hardware spaziale, aprendo la strada a un futuro veicolo armato. Nessuna testata, però, era ancora stata spedita lassù.

Il Cremlino ha liquidato le indiscrezioni senza troppi giri di parole. “Dato il numero di formule come ‘presumibilmente’ e ‘forse’, senza contare che le affermazioni vengono attribuite a fonti non meglio precisate, difficilmente meritano di essere prese sul serio”, ha dichiarato Dmitry Peskov, portavoce del presidente Vladimir Putin. Un eventuale lancio violerebbe il Trattato sullo spazio extratmosferico del 1967, che vieta di collocare armi di distruzione di massa nello spazio. Mosca ha firmato quell’accordo, ma nel 2024 ha posto il veto su una bozza di risoluzione del Consiglio di sicurezza dell’ONU che puntava a ribadire proprio quel divieto. Il cancelliere tedesco Friedrich Merz, interpellato in conferenza stampa, non si è sbilanciato sulle tempistiche. “La notizia che la Russia intende armare lo spazio con armi nucleari non è nuova, ma questo non la rende meno sconvolgente”, ha detto. “Dimostra fino a che punto la Russia sia evidentemente disposta a far degenerare la situazione.”

L’allarme degli Stati Uniti e la strategia di Mosca in orbita

Le rivelazioni arrivano appena un mese dopo che la Defense Intelligence Agency statunitense aveva messo nero su bianco la minaccia. Nel suo rapporto pubblico sulla sicurezza spaziale l’agenzia ha scritto che la Russia sta sviluppando un satellite progettato per trasportare una testata nucleare nonostante gli obblighi del trattato del 1967. Un sistema simile potrebbe provocare la perdita improvvisa o il degrado di migliaia di satelliti gestiti da Paesi e aziende di tutto il mondo, con ricadute su comunicazioni, navigazione, ricerca scientifica, meteorologia, commercio e sicurezza nazionale. Non solo. Secondo la DIA un’esplosione nucleare lascerebbe dietro di sé fasce di radiazioni capaci di persistere per anni, danneggiando anche i satelliti colpiti in un primo momento solo in modo temporaneo.

Il Pentagono dipende sempre di più dallo spazio. Da decenni le forze americane usano i satelliti per navigazione, comunicazioni strategiche, allerta missilistica e sorveglianza, e ora ne lanciano di nuovi per il puntamento in tempo reale di missili, aerei e mezzi terrestri e navali. A settembre è arrivata la conferma che la Space Force ha già collocato in orbita armi non meglio specificate, del resto non esiste alcun divieto internazionale sulle armi convenzionali nello spazio. La Cina, seconda per numero di satelliti operativi e quindi la più esposta dopo gli Stati Uniti, non ha rilasciato commenti. La Russia possiede molti meno satelliti e negli ultimi anni ha concentrato la spesa militare sulla guerra in Ucraina piuttosto che sull’ammodernamento del proprio programma spaziale.

Il comportamento di Mosca in orbita è già piuttosto aggressivo. Secondo un alto generale della Space Force, la Russia ha testato e sta rendendo operativa un’arma antisatellite cinetica che spara proiettili da un satellite verso un altro. Ha inoltre piazzato veicoli militari vicino ai sofisticati satelliti spia americani di classe Keyhole. Il mese scorso un satellite russo si è avvicinato a poche decine di metri da un satellite radar della finlandese ICEYE, che fornisce immagini di sorveglianza all’esercito ucraino, per poi allontanarsi. Armi di questo tipo, però, possono eliminare solo pochi bersagli alla volta e una costellazione diffusa come Starlink sarebbe in grado di assorbire l’attacco. Un’esplosione nucleare, invece, minaccerebbe intere reti.

Fonte: TecnoAndroid