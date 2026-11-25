Google ha avviato una nuova serie di aggiornamenti per Google Home, pensati per rendere la gestione della casa intelligente più pratica e completa. Gli interventi toccano le videocamere e i campanelli smart, le funzioni dei termostati Nest e l’assistente Gemini for Home, che si prepara a sbarcare in nuovi Paesi.

A fare il punto è stato direttamente il team Google Home e Nest, che ha raccolto le novità introdotte negli ultimi mesi insieme a quelle in distribuzione nelle prossime settimane. Non si parla delle solite correzioni software ma di modifiche che incidono davvero sulle operazioni di tutti i giorni nella smart home.

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Videocamere, campanelli e chiavi digitali

Sul fronte della sicurezza domestica, l’app Google Home permette ora di ascoltare in anteprima i temi disponibili per i campanelli, compresi quelli stagionali e a tempo limitato, prima di applicarli. Niente più uscite di casa per premere fisicamente il pulsante e sentire che effetto fa il nuovo suono.

Chi ha sottoscritto Google Home Premium Advanced trova poi descrizioni degli eventi di movimento arricchite da informazioni sui suoni registrati, come l’abbaiare di un cane, dei passi, una sirena o un vetro che va in frantumi. Un dettaglio utile perché aiuta a ricostruire l’accaduto anche quando la fonte del rumore resta fuori dall’inquadratura. Questi eventi si possono cercare con Chiedi a Casa usando domande in linguaggio naturale, a patto di avere l’abbonamento Advanced con microfono della videocamera e registrazione audio attivi.

Per gli utenti Android arrivano le chiavi digitali di casa in Google Wallet. La chiave viene salvata sullo smartphone e serve ad aprire le serrature intelligenti compatibili con Matter e Aliro, avvicinando il telefono tramite NFC oppure, con dispositivi e serrature adatti, sfruttando la tecnologia Ultra Wideband (UWB) che sblocca la porta in automatico quando ci si avvicina. Serve Android 9 o una versione successiva insieme a hardware compatibile.

Google ha anche affinato la precisione delle zone di attività sulle videocamere cablate più recenti, riducendo i falsi allarmi causati da auto, animali e movimenti appena fuori dalle aree selezionate. La schermata delle impostazioni è stata riorganizzata e su iOS compare una richiesta di conferma quando si esce da una zona modificata. Dal lettore web, poi, le registrazioni si scorrono più in fretta con la tastiera, con salti di 5 secondi usando le frecce e intervalli di 30 secondi o più grazie ai blocchi rapidi.

Termostati Nest tra sensori Matter e risparmio energetico

Le novità per i termostati Nest partiranno da dicembre e riguardano Stati Uniti e Canada, con alcune funzioni riservate al solo Nest Learning Thermostat di quarta generazione. Questo modello riceverà nuove interfacce Dynamic Farsight per personalizzare il display, con animazioni stagionali nella schermata della temperatura e un’interfaccia lunare che permette di seguire le fasi della Luna.

Lo stesso termostato supporterà i sensori di temperatura Matter di terze parti, firmati da marchi come IKEA, Eve e Aqara. Sarà possibile vedere le temperature rilevate nelle diverse stanze, calcolarne la media, scegliere quale sensore privilegiare in certi momenti della giornata e sfruttare questi dati nelle automazioni domestiche.

L’app mostrerà inoltre una stima cumulativa del risparmio energetico espressa in denaro, consultabile nella sezione Clima, nel controller del termostato e nel widget Preferiti. Si tratta appunto di stime e non di cifre garantite, perché dipendono da abitazione, clima e consumi. Arrivano anche gli avvisi sullo stato dei sistemi HVAC compatibili, in grado di segnalare per tempo possibili problemi alla pompa di calore o al compressore del condizionatore. La modalità Eco diventa più semplice da attivare dalla schermata del termostato nell’app e una nuova impostazione centralizzata sincronizza la scelta tra Celsius e Fahrenheit su dispositivi Google Home, widget meteo, altoparlanti, termostati e sensori collegati.

Gemini for Home in sei nuovi Paesi

Il capitolo dal respiro più internazionale riguarda Gemini for Home, l’assistente vocale basato sull’intelligenza artificiale di Google, che il mese prossimo arriverà in India, Taiwan, Singapore, Colombia, Corea del Sud e Brasile. Le richieste quotidiane più comuni, come comandare i dispositivi smart o aggiungere prodotti alla lista della spesa, risultano ora fino al 20% più rapide e l’assistente dovrebbe riuscire a concentrarsi meglio sui comandi vocali anche in assenza di rumori di fondo.

In arrivo pure un aggiornamento per Gemini Live su altoparlanti e display compatibili. La nuova architettura di sintesi vocale promette tempi di risposta sensibilmente più brevi e dialoghi più naturali. Sarà possibile interrompere l’assistente per cambiare argomento e fargli eseguire azioni nel corso della conversazione, come impostare un timer, aggiungere un promemoria o controllare un dispositivo della casa, senza chiudere lo scambio. La funzione richiederà un abbonamento Google Home Premium Standard o Advanced, venduto separatamente.

Fonte: TecnoAndroid