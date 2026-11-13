Ferrari Luce, l’elettrica da 1.050 CV vince il Volante d’Oro 2026

La Ferrari Luce si è aggiudicata il Volante d’Oro 2026, il celebre Goldenes Lenkrad, nella categoria “Miglior Innovazione”. È un risultato che fa notizia perché arriva da un’auto capace di dividere gli appassionati come poche altre, eppure in grado di vincere premi e stabilire record. Chi conosce cosa si nasconde sotto la carrozzeria della cinque porte elettrica di Maranello, giudicata goffa da molti, difficilmente si è stupito.

La BEV da 550.000 euro si distingue per un frontale corto e per una sezione centrale che sembra una cupola sospesa, un arco che corre da un’estremità all’altra fino a una coda tronca. Lì trova posto una fascia nera con fanali circolari che a luci spente restano invisibili. La forma dei gruppi ottici posteriori è forse l’unico richiamo esplicito alla tradizione sportiva della 360 Modena.

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Sotto pelle la musica cambia parecchio. La Luce monta un motore per ciascuna ruota, con una gestione della trazione integrale e l’asse posteriore sterzante. I due propulsori anteriori arrivano a 30.000 giri al minuto mentre quelli posteriori si fermano a 25.500. La potenza complessiva tocca i 1.050 CV e permette alla vettura di passare da 0 a 100 km/h in appena 2,5 secondi, con una velocità massima di 310 km/h. Il peso però non è trascurabile, perché la bilancia segna 2.260 kg e nei tratti misti l’elettrica del Cavallino non offre probabilmente la stessa esperienza delle sorelle di gamma. In compenso può contare su un’architettura a 800 Volt e su ricariche rapide fino a 350 kW.

Un riconoscimento che compie cinquant’anni

Il Volante d’Oro è uno dei premi automobilistici più prestigiosi d’Europa e proprio quest’anno ha raggiunto la sua 50ª edizione. Fu istituito da Axel Springer nel 1976 e viene assegnato da Auto Bild e Bild am Sonntag ai modelli di nuova generazione che portano le innovazioni più significative nel panorama mondiale delle quattro ruote.

A Berlino, sede dell’evento, era presente il Presidente Esecutivo di Ferrari. Il nipote dell’Avvocato ha ritirato il premio insieme a una rappresentanza del team che ha sviluppato la Luce, un riconoscimento che premia un approccio considerato rivoluzionario. Tra i motivi c’è anche l’aerodinamica, visto che la Casa modenese ha ottenuto il miglior coefficiente di resistenza della sua storia per un’auto stradale. In velocità l’assetto si abbassa di 10 mm per fendere meglio l’aria e sfruttare un baricentro già basso. A tenere a bada la potente berlina ci pensano il Vehicle Control Unit e il Side Slip Control X.

Le parole di John Elkann

La rivista tedesca Auto Bild ha voluto premiare la Luce per la dinamica di guida e per l’efficienza nella gestione dell’energia. La giuria, composta da professionisti dei media e del mondo dello spettacolo, ha apprezzato il coraggio con cui il modello sfida le convenzioni e dimostra che la vera innovazione nasce senza inibizioni. Il marchio del Cavallino ha scelto di puntare su un progetto fuori dagli schemi mettendo in conto le critiche, una mossa che potrebbe rivelarsi essenziale per affrontare una nuova era. Una scommessa che ha richiesto parecchio coraggio e che, al di là dei giudizi dell’appassionato medio, intercetta una clientela dal palato fine.

John Elkann ha commentato così il successo della Ferrari Luce: “In Ferrari, tradizione e innovazione convivono. Ferrari Luce incarna questa ambizione: una nuova espressione di Ferrari, radicata nella nostra storia e proiettata verso un futuro in cui tecnologia all’avanguardia, design ed emozione della guida si fondono. Questo premio celebra il coraggio di inventare. Ma soprattutto, appartiene alle nostre persone, il cui straordinario talento e la cui determinazione trasformano l’ambizione in realtà”.

Fonte: TecnoAndroid