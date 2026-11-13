Benzina in Slovenia, via libera Ue alle accise sotto i minimi

Fare il pieno di benzina in Slovenia costa già meno che in Italia, e presto il divario potrebbe allargarsi ancora. Lubiana ha fissato i prezzi a 1,742 euro al litro per la verde e a 1,881 euro per il gasolio, ma il 9 novembre 2026 l’Ecofin, il consiglio dei ministri delle Finanze dell’Unione europea, ha autorizzato il governo sloveno a ridurre ulteriormente le accise, scendendo sotto le soglie minime previste dalle norme comunitarie.

Secondo le stime del ministero delle Finanze sloveno il taglio potrebbe arrivare fino a 34 centesimi al litro sulla benzina e a 27 sul diesel. La data di entrata in vigore però non è ancora stata comunicata. Prima di mettersi in macchina per un rifornimento oltre confine conviene quindi conoscere le regole sul trasporto del carburante e capire quando il risparmio è davvero concreto.

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Accise ai minimi e prezzi a confronto

Il via libera europeo consente alla Slovenia di abbassare per sei mesi l’accisa sulla benzina da 41,759 a 13,95 centesimi al litro e quella sul gasolio da 33 a 10,5 centesimi. Sono valori nettamente inferiori ai minimi stabiliti dalle direttive sulla tassazione dei carburanti. E non si tratta di una mossa isolata. Già a settembre il governo aveva rivisto il metodo di calcolo del prezzo modello, sottolineando che il margine di distribuzione nazionale di 11,5 centesimi al litro è tra i più bassi dell’Unione. Aveva inoltre prorogato fino al 15 dicembre 2026 l’azzeramento temporaneo del contributo per l’efficienza energetica. A giugno era invece arrivata la riduzione della tassa ambientale sulla CO2, valida fino al 14 dicembre.

Nel rapporto di settembre 2026 la Banca di Slovenia inserisce queste misure in una strategia più ampia. L’accisa sul diesel era già al minimo europeo di 330 euro per mille litri, mentre quella sulla benzina, ferma a 417,59 euro, superava ancora la soglia comunitaria di 359 euro. Il taglio approvato dall’Ecofin chiude proprio quel margine.

Il confronto con l’Italia parla chiaro. Nella rilevazione dei prezzi medi europei del 9 novembre 2026 la benzina in Slovenia si ferma a 1,498 euro al litro contro 1,985 euro in Italia, mentre il gasolio costa 1,838 euro a fronte di 2,207. Sul GPL la situazione si ribalta, con 1,147 euro oltreconfine e 0,800 euro in Italia.

Le regole per portare carburante in Italia

Chi rientra in auto può portare con sé, oltre a quanto contenuto nel serbatoio, fino a 10 litri in un contenitore portatile per veicolo. Lo prevedono le indicazioni ufficiali dell’Unione europea e lo conferma il regolamento CEE 1315/88 sulle franchigie doganali. Il Testo Unico Accise, cioè il decreto legislativo 504/1995, chiarisce che il carburante nel serbatoio normale di un’auto privata che torna da un Paese UE resta esente da imposta. Quanto trasportato in taniche oltre quella soglia può invece essere tassato, per cui caricarne di più non conviene e rischia di generare contestazioni.

Il trasporto in recipienti portatili è ammesso solo entro i limiti quantitativi dell’accordo ADR sulle merci pericolose, recepito in Italia dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti. La Guardia di Finanza effettua periodicamente controlli nelle aree di servizio vicine al confine per contrastare l’evasione d’accisa e invita a segnalare eventuali anomalie al numero 117.

Quando il viaggio conviene davvero

Il vantaggio pesa soprattutto per chi abita nelle zone di confine del Friuli Venezia Giulia. Da Trieste, Gorizia e dai comuni della fascia confinaria i distributori sloveni distano pochi chilometri e il rifornimento non diventa un viaggio a sé. Partendo da Udine o dalle aree più interne della regione il discorso cambia, perché il tempo e il carburante spesi per raggiungere la frontiera cominciano a erodere il guadagno. Più ci si allontana, più il beneficio si assottiglia fino quasi a scomparire. Strumenti come Google Maps aiutano a calcolare il percorso e a valutare se la trasferta ha senso dal punto di vista economico.

Il calcolo della convenienza è piuttosto semplice. Basta moltiplicare la differenza di prezzo al litro per i litri del pieno e sottrarre il carburante consumato tra andata e ritorno. Con uno scarto tra 15 e 20 centesimi al litro, su un pieno da 50 litri il risparmio netto resta spesso limitato a pochi euro una volta tolto il costo dello spostamento. Chi parte a pochi chilometri dal confine incassa invece quasi per intero il beneficio del prezzo più basso. Anche l’andamento dei listini italiani va verificato caso per caso, visto che le variazioni seguono i cali delle accise annunciati periodicamente pure sul mercato interno.

Fonte: TecnoAndroid