TikTok rischia il blocco in Spagna dopo l’inchiesta sui minori

La Spagna vuole bloccare TikTok e lo dice senza troppi giri di parole. «Se dipendesse da noi, sarebbe già stato chiuso ieri» ha dichiarato Sira Rego, ministra della Gioventù e dell’infanzia del governo di Madrid, annunciando in conferenza stampa l’intenzione di impedire ai cittadini spagnoli l’accesso al social network. Alla base di una presa di posizione così netta c’è un’indagine che ha portato alla luce migliaia di contenuti pedopornografici presenti sulla piattaforma, capaci di accumulare decine di milioni di visualizzazioni.

Il ministero però non ha il potere di imporre direttamente all’azienda la sospensione delle attività. Per questo la richiesta è stata girata all’Agencia Española de Protección de Datos, l’autorità che in Italia corrisponde al Garante della privacy, chiamata ora a valutare l’ordine di chiusura dell’app. Durante l’incontro con la stampa di martedì la ministra ha spiegato cosa il governo si aspetta dalla società. «Devono urgentemente sistemare un sistema di moderazione che non funziona. Abbiamo chiesto loro di intervenire sull’algoritmo» ha detto Rego, aggiungendo che «c’è sempre una soluzione tecnologica per ogni problema tecnologico». E poi la frase destinata a restare, quella secondo cui «i social media non possono essere un territorio senza legge».

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L’inchiesta che ha spinto il governo spagnolo a muoversi

La mossa dell’esecutivo arriva dopo la pubblicazione di un lavoro firmato da Maldita.es, organizzazione spagnola che si occupa di verifica dei fatti e di educazione digitale. Per un mese intero il gruppo ha raccolto prove sulla presenza di materiale pedopornografico all’interno del social di proprietà di ByteDance. I numeri emersi sono pesanti. Secondo l’organizzazione i video individuati sarebbero 1.183 e avrebbero raggiunto complessivamente 48 milioni di visualizzazioni, mentre oltre 26 mila account avrebbero interagito con quei filmati commentandoli e condividendoli.

Non si tratta soltanto di contenuti sfuggiti ai controlli. L’inchiesta punta il dito contro il funzionamento stesso della piattaforma e lo fa già nelle prime righe. «Il motore di ricerca e gli algoritmi di raccomandazione di TikTok indirizzano gli utenti verso materiale pedopornografico esplicito» si legge nell’introduzione del rapporto, che prosegue sostenendo come nelle dirette streaming sia frequente vedere minori molestati a casa e a scuola. C’è poi il nodo economico, forse il più inquietante. Sempre secondo il documento, i pagamenti e i regali virtuali previsti dall’app trasformerebbero queste molestie in un vero e proprio business, anche per la stessa TikTok.

Madrid e la stretta sulle piattaforme digitali

Quello di questi giorni non è un episodio isolato. Il governo spagnolo ha già provato in passato a mettere mano alle regole che governano i social media. A febbraio il primo ministro Pedro Sanchez aveva annunciato l’avvio di indagini nei confronti delle principali piattaforme, tra cui la stessa TikTok, X e i servizi che fanno capo a Meta, per la presunta diffusione di materiale pedopornografico. Un fronte aperto da mesi, dunque, su cui l’esecutivo ha scelto di insistere.

Negli stessi giorni Madrid aveva anche rilanciato sul tema della tutela dei più giovani. Seguendo l’esempio di altri Paesi che hanno scelto di vietare i social agli adolescenti, la Spagna aveva comunicato di voler limitare l’accesso alle piattaforme ai minori di 16 anni. La proposta però non è stata ancora trasformata in legge.

Fonte: TecnoAndroid