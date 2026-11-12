Porsche 911 con V8 al SEMA: due coupé, una ha il cuore Ferrari

Montare un V8 su una Porsche 911 sembra una di quelle idee destinate a far storcere il naso ai puristi, eppure al SEMA sono arrivate ben due coupé di Stoccarda che nascondono sotto il cofano posteriore un otto cilindri a V. Le ha portate in fiera Eneos, e il risultato è eccessivo quanto basta per attirare gli sguardi. Il mese scorso un’azienda australiana aveva già trasformato una 911 in una macchina da drift spinta da un V8 biturbo piuttosto selvaggio. Queste due nuove interpretazioni dimostrano che quell’esperimento non era un caso isolato.

La prima vettura è una Porsche 911 GT3 del 2007 costruita da Faruk Kugay di Devspeed. Kugay l’aveva acquistata diversi anni fa e nel 2023 le aveva già stravolto l’anima, aggiungendo un kit widebody su misura e soprattutto il celebre boxer Subaru EJ25, un quattro cilindri turbo da 2.5 litri. Non contento, ha deciso di cambiare di nuovo motore e di trasformarla in una vera e propria arma per il drift.

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La GT3 di Devspeed e il V8 che sbuca dal lunotto

Al posto del propulsore giapponese adesso c’è un LS2 V8 da 6.0 litri aspirato, sistemato in qualche modo nel vano motore della 911, che di spazio ne offre davvero poco. Il pezzo forte del nuovo assetto meccanico è però lo scarico personalizzato, con collettori piegati a controllo numerico e realizzati dall’ingegnere tedesco Christian Koegler. I tubi escono dalla parte superiore del vano motore, proprio dove normalmente si troverebbe il lunotto posteriore. A vederlo sembra quasi un’opera d’arte, ma non è soltanto un vezzo estetico perché svolge il suo lavoro come qualsiasi altro impianto.

All’otto cilindri è abbinato un cambio manuale preso da una Porsche 996 Turbo, insieme a un differenziale autobloccante a due vie, componenti delle sospensioni realizzati su misura, una centralina Link e naturalmente un kit carrozzeria allargato. Visto che la macchina è stata pensata per andare di traverso in pista, l’abitacolo è stato completamente svuotato. Dentro ci sono soltanto un roll cage e una coppia di sedili da corsa leggeri in fibra di carbonio.

La 911 SC con il cuore Ferrari

La seconda protagonista dello stand Eneos è una Porsche 911 SC del 1978 di proprietà di Jimmy Oakes. Qui la scelta del motore è ancora più audace, perché sotto il cofano lavora un Ferrari F136 V8, lo stesso impiegato su modelli come la Maserati Quattroporte. L’unità è stata dotata di corpi farfallati indipendenti realizzati su misura e basati su componenti del V8 della BMW M3 E92. Come la GT3, anche questa 911 SC monta una trasmissione manuale proveniente da una 911 della generazione 996 e un impianto frenante potenziato preso in prestito dalla Porsche Boxster.

Per la carrozzeria è stato sviluppato un kit widebody specifico che cambia radicalmente l’assetto e la presenza su strada della vettura. La verniciatura in Guards Red appena rifatta accentua l’impatto visivo, e lo stesso vale per l’assenza del paraurti anteriore. Dietro, al posto del paraurti, c’è uno scarico in acciaio inox costruito su misura. A chiudere questa trasformazione piuttosto estrema ci pensa un set di cerchi Volk Racing da 17 pollici. Secondo Oakes il design della sua 911 SC si ispira alla cultura giapponese del tuning e del motorsport, un mondo che ha influenzato profondamente lo stile della vettura nonostante sotto il cofano batta un cuore italiano.

Fonte: TecnoAndroid