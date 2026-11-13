Meta multata in Brasile: 7,5 milioni di real per le elezioni

Il Tribunale Superiore Elettorale del Brasile ha inflitto a Meta una multa da 7,5 milioni di real, pari al cambio attuale a circa 1,21 milioni di euro, per il modo in cui la società ha gestito le proprie piattaforme nelle fasi finali della campagna per le elezioni in Brasile. Al centro della vicenda ci sono i presunti «favoritismi» nei confronti di Flavio Bolsonaro, battuto da Lula al ballottaggio di fine ottobre, anche se i giudici non hanno accertato una reale volontà di orientare il voto.

Secondo gli analisti la cifra è piuttosto esigua. Soprattutto se la si mette accanto al peso che il colosso proprietario di WhatsApp, Instagram e Facebook può aver avuto, in modo voluto o meno, nei venti giorni che hanno preceduto il voto. La sanzione comunque non è piombata dal nulla. Il tribunale l’aveva già stabilita a monte come conseguenza nel caso in cui il gruppo non avesse rispettato le richieste dei magistrati, impegnati a esaminare la denuncia presentata dallo staff del presidente.

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Le accuse e il conto presentato dai giudici

Nell’esposto della campagna di Lula comparivano diverse situazioni. C’era la riduzione delle pubblicazioni politiche, poi la disattivazione dell’account pubblicitario di una delle campagne e infine l’approvazione di inserzioni elettorali pagate dall’estero senza l’identificazione prevista dalle regole brasiliane. Il totale della multa nasce da un calcolo preciso. Tre giorni di sanzione da 500.000 real tra il 17 e il 19 ottobre e altri sei giorni da 1 milione di real tra il 20 e il 25 ottobre, legati alle informazioni consegnate al tribunale e giudicate poco trasparenti, scritte in un’altra lingua oppure ridotte a dichiarazioni generiche.

Il giudice relatore ha concluso che mancano prove concrete di un’«azione deliberata» per sbilanciare la competizione. Allo stesso tempo però ha ribadito che le piattaforme digitali hanno smesso di «essere meramente strumenti nella comunicazione: il loro sistema di raccomandazione, classificazione e distribuzione dei contenuti è entrato a far parte della struttura che si sta sviluppando nell’attuale dibattito pubblico». L’azienda di Menlo Park aveva respinto da subito ogni accusa di favoritismi. Nel frattempo però sulla stampa brasiliana erano finiti alcuni messaggi interni di dipendenti della società che confermavano l’esistenza di restrizioni capaci di penalizzare gli account di Lula durante la campagna.

Instagram, Meta AI e l’ordine di parità di trattamento

Lo scontro con il gruppo statunitense ha acceso polemiche fortissime tra il primo e il secondo turno. Il team legale di Lula ha accusato apertamente la società di aver interferito nella corsa elettorale a vantaggio di Flávio Bolsonaro. Il 9 ottobre in particolare all’account ufficiale del presidente è stato impedito di promuovere post sul proprio feed di Instagram. Secondo le stime della campagna, a causa di quel blocco circa 1,3 milioni di persone non hanno visto gli annunci.

I problemi non si sono fermati alle sponsorizzazioni. Lo staff di Lula ha scoperto anche che Meta AI, lo strumento di intelligenza artificiale dell’azienda, si rifiutava di generare immagini con la frase «Vota Lula» mentre soddisfaceva senza difficoltà richieste analoghe su Bolsonaro. Il 16 ottobre il tribunale aveva quindi ordinato alla società di adottare misure per garantire la parità di trattamento tra i due candidati. «La trasformazione tecnologica non può portare alla creazione di strutture di potere immuni al controllo legale», ha sostenuto durante l’udienza di martedì sera il giudice Bellizze. Prima del ballottaggio lo stesso magistrato aveva tra l’altro vietato a Meta di pubblicare inserzioni rivolte al pubblico brasiliano con propaganda elettorale a favore di uno dei contendenti, a meno che non fossero state commissionate dal candidato stesso, dal suo partito a livello federale o dalla sua coalizione. In caso di mancato rispetto delle prescrizioni era prevista una sanzione giornaliera, e secondo il giudice è proprio ciò che si è verificato. La società avrebbe inoltre fornito soltanto spiegazioni generiche sui criteri di distribuzione e diffusione dei contenuti, ritenute insufficienti a dimostrare il rispetto dell’obbligo di parità.

Fonte: TecnoAndroid