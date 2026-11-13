Kena Pack 5G non è più attivabile da PosteMobile

Da ieri, 12 novembre 2026, chi passa a Kena portando il proprio numero da PosteMobile non può più sottoscrivere nei negozi l’offerta Kena Pack 5G, quella con pagamento semestrale che corrisponde a circa 4,99 euro al mese. Nelle ultime ore lo stesso cambiamento è arrivato anche sul sito ufficiale dell’operatore semivirtuale, dove PosteMobile è sparito dall’elenco dei gestori di provenienza ammessi.

La proposta è disponibile online e nei punti vendita dal 16 luglio 2025. Prevede un addebito anticipato ogni sei mesi, anche se minuti, SMS e Giga si rinnovano comunque mensilmente. Resta aperta a chi attiva un nuovo numero senza portabilità e a chi arriva da Iliad, Fastweb Mobile, ho. Mobile, CoopVoce e da una lunga serie di operatori virtuali come 1Mobile, Digi Mobil, Lyca Mobile, Sky Mobile, Spusu, Tiscali, Optima e Rabona Mobile. Fuori dai giochi invece Very Mobile e, appunto, PosteMobile.

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La stretta non riguarda soltanto questo piano. Sempre dalla stessa data chi proviene da PosteMobile non può più attivare nemmeno Kena 4,99 Voce 10GB Top a 4,99 euro al mese, e già nelle scorse settimane il gestore era stato tolto dalla lista di provenienza per tutte le altre offerte operator attack sotto i 9,99 euro mensili, sia online sia in negozio.

Cosa include Kena Pack 5G e quanto si spende

Ogni mese il pacchetto mette a disposizione minuti illimitati verso fissi e mobili nazionali, 200 SMS e 200 Giga di traffico dati utilizzabile in 5G fino a 250 Mbps. Il prezzo è di 29,99 euro ogni sei mesi. Attivazione e SIM sono gratuite sia online sia nei negozi, quindi all’inizio basta una prima ricarica di 30 euro da cui vengono scalati i 29,99 euro del primo semestre anticipato, lasciando 0,01 euro di credito residuo. Trascorsi i primi sei mesi il rinnovo avviene sempre a 29,99 euro ogni 180 giorni, salvo disdetta.

Per gli acquisti sul sito con l’opzione “Ricevi e Attiva da casa” l’identificazione può avvenire tramite Video Selfie, SPID oppure CIE, quest’ultima disponibile dal 24 giugno 2026. Dal primo inserimento di numero d’ordine e codice fiscale ci sono 30 giorni per completare la procedura e attivare la nuova SIM. Ai nuovi clienti vengono consegnate le Half SIM Green in plastica riciclata, più piccole del 50% e già configurate con l’APN di TIM, con VoLTE e servizi SMS di reperibilità funzionanti in contemporanea. Dal 5 agosto 2025 c’è anche la eSIM, selezionabile pure online durante l’acquisto.

Rete 5G, servizi inclusi e roaming

Kena è il secondo marchio di TIM e ne sfrutta la rete. Con questo pacchetto l’accesso al 5G è già compreso nel prezzo, senza opzioni a pagamento, con velocità massime di 250 Mbps in download e 75 Mbps in upload, le stesse del profilo base di TIM. Alcuni clienti hanno però segnalato ritardi nell’abilitazione della quinta generazione. Servono naturalmente un dispositivo compatibile e la copertura nel comune in cui ci si trova, altrimenti la connessione passa al 4G con un limite di 60 Mbps in download e 30 Mbps in upload. Il 3G di TIM è spento in tutta Italia da metà ottobre 2022 e le chiamate viaggiano in VoLTE.

Su Kena Pack 5G, come in tutte le offerte dell’operatore, segreteria telefonica e servizi Lo Sai e Chiama Ora sono inclusi senza costi. I minuti si pagano a secondi effettivi senza scatto alla risposta, mentre i dati sono conteggiati a scatti anticipati di 1 KB. Esauriti i Giga la navigazione si blocca, ma con il servizio Restart si può anticipare il rinnovo e riottenere tutti i contenuti. Se il credito non basta scatta il Piano Base Kena con 35 centesimi al minuto, 25 centesimi per SMS e 50 centesimi a blocchi anticipati di 50 MB, condizioni applicate anche quando l’offerta cessa dopo 90 giorni senza rinnovo.

In roaming nei Paesi dell’Unione Europea, in Moldavia e in Ucraina minuti e SMS valgono come in Italia. Per il traffico dati la soglia prevista con questa offerta per tutto il 2026 è di 9 Giga al mese, oltre la quale si paga un sovrapprezzo di 0,131 centesimi di euro per ogni MB consumato, salvo cambiamenti.

Fonte: TecnoAndroid