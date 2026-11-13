Kena Pack 5G non è più attivabile da PosteMobile

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Da ieri, 12 novembre 2026, chi passa a Kena portando il proprio numero da PosteMobile non può più sottoscrivere nei negozi l’offerta Kena Pack 5G, quella con pagamento semestrale che corrisponde a circa 4,99 euro al mese. Nelle ultime ore lo stesso cambiamento è arrivato anche sul sito ufficiale dell’operatore semivirtuale, dove PosteMobile è sparito dall’elenco dei gestori di provenienza ammessi.
La proposta è disponibile online e nei punti vendita dal 16 luglio 2025. Prevede un addebito anticipato ogni sei mesi, anche se minuti, SMS e Giga si rinnovano comunque mensilmente. Resta aperta a chi attiva un nuovo numero senza portabilità e a chi arriva da Iliad, Fastweb Mobile, ho. Mobile, CoopVoce e da una lunga serie di operatori virtuali come 1Mobile, Digi Mobil, Lyca Mobile, Sky Mobile, Spusu, Tiscali, Optima e Rabona Mobile. Fuori dai giochi invece Very Mobile e, appunto, PosteMobile.
La stretta non riguarda soltanto questo piano. Sempre dalla stessa data chi proviene da PosteMobile non può più attivare nemmeno Kena 4,99 Voce 10GB Top a 4,99 euro al mese, e già nelle scorse settimane il gestore era stato tolto dalla lista di provenienza per tutte le altre offerte operator attack sotto i 9,99 euro mensili, sia online sia in negozio.
Cosa include Kena Pack 5G e quanto si spende
Ogni mese il pacchetto mette a disposizione minuti illimitati verso fissi e mobili nazionali, 200 SMS e 200 Giga di traffico dati utilizzabile in 5G fino a 250 Mbps. Il prezzo è di 29,99 euro ogni sei mesi. Attivazione e SIM sono gratuite sia online sia nei negozi, quindi all’inizio basta una prima ricarica di 30 euro da cui vengono scalati i 29,99 euro del primo semestre anticipato, lasciando 0,01 euro di credito residuo. Trascorsi i primi sei mesi il rinnovo avviene sempre a 29,99 euro ogni 180 giorni, salvo disdetta.
Per gli acquisti sul sito con l’opzione “Ricevi e Attiva da casa” l’identificazione può avvenire tramite Video Selfie, SPID oppure CIE, quest’ultima disponibile dal 24 giugno 2026. Dal primo inserimento di numero d’ordine e codice fiscale ci sono 30 giorni per completare la procedura e attivare la nuova SIM. Ai nuovi clienti vengono consegnate le Half SIM Green in plastica riciclata, più piccole del 50% e già configurate con l’APN di TIM, con VoLTE e servizi SMS di reperibilità funzionanti in contemporanea. Dal 5 agosto 2025 c’è anche la eSIM, selezionabile pure online durante l’acquisto.
Rete 5G, servizi inclusi e roaming
Kena è il secondo marchio di TIM e ne sfrutta la rete. Con questo pacchetto l’accesso al 5G è già compreso nel prezzo, senza opzioni a pagamento, con velocità massime di 250 Mbps in download e 75 Mbps in upload, le stesse del profilo base di TIM. Alcuni clienti hanno però segnalato ritardi nell’abilitazione della quinta generazione. Servono naturalmente un dispositivo compatibile e la copertura nel comune in cui ci si trova, altrimenti la connessione passa al 4G con un limite di 60 Mbps in download e 30 Mbps in upload. Il 3G di TIM è spento in tutta Italia da metà ottobre 2022 e le chiamate viaggiano in VoLTE.
Su Kena Pack 5G, come in tutte le offerte dell’operatore, segreteria telefonica e servizi Lo Sai e Chiama Ora sono inclusi senza costi. I minuti si pagano a secondi effettivi senza scatto alla risposta, mentre i dati sono conteggiati a scatti anticipati di 1 KB. Esauriti i Giga la navigazione si blocca, ma con il servizio Restart si può anticipare il rinnovo e riottenere tutti i contenuti. Se il credito non basta scatta il Piano Base Kena con 35 centesimi al minuto, 25 centesimi per SMS e 50 centesimi a blocchi anticipati di 50 MB, condizioni applicate anche quando l’offerta cessa dopo 90 giorni senza rinnovo.
In roaming nei Paesi dell’Unione Europea, in Moldavia e in Ucraina minuti e SMS valgono come in Italia. Per il traffico dati la soglia prevista con questa offerta per tutto il 2026 è di 9 Giga al mese, oltre la quale si paga un sovrapprezzo di 0,131 centesimi di euro per ogni MB consumato, salvo cambiamenti.
Fonte: TecnoAndroid