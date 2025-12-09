Fastweb mobile: SIM ed eSIM gratis con il nuovo coupon di dicembre

Fastweb chiude il 2025 con una mossa pensata per rafforzare la propria presenza nel mercato mobile. Per tutto il mese di dicembre, chi compila il form dedicato sul sito ufficiale può ricevere un coupon che consente di attivare una SIM o eSIM senza alcun costo. L’iniziativa è stata prorogata fino al 31 dicembre, segno dell’interesse dell’operatore nel continuare a spingere su un’offerta semplice, chiara e in linea con la strategia di integrazione con Vodafone Italia.

La pagina dedicata propone l’offerta Fastweb Mobile Start al prezzo di 9,95 euro al mese, ma il coupon dovrebbe risultare valido anche per i piani Mobile Plus ed Ultra. Un aspetto rilevante riguarda la portabilità. Il vantaggio della SIM gratuita si applica solo ai nuovi clienti che scelgono di trasferire il proprio numero.

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Fastweb Mobile Start, tra 5G e Digital Academy: cosa include l’offerta

Il coupon si ottiene compilando un semplice modulo online, dove è richiesto di inserire email, numero di telefono e lo store Fastweb presso il quale si desidera finalizzare l’attivazione. Una volta inviati i dati e autorizzato il trattamento ai soli fini della prenotazione, il sistema spedisce via mail il documento da mostrare in negozio. Il costo della SIM o eSIM viene così completamente azzerato, restando a carico dell’utente solo la prima ricarica da 10 euro necessaria per coprire il primo mese del piano Start.

L’offerta Fastweb Mobile Start comprende minuti illimitati verso numerazioni nazionali e alcune destinazioni estere, 200 SMS e 150GB in 5G a 9,95 euro al mese. Tutte le offerte mobile includono poi l’accesso alla Fastweb Digital Academy, iniziativa legata alla formazione digitale. Sono disponibili, come optional, FastwebUP Plus Mobile e Fastweb Protect, entrambe a 3€ mensili.

Dal passaggio sotto il gruppo Swisscom e con l’avvio del progetto Fastweb + Vodafone, tutti i nuovi clienti mobile vengono attivati sulla rete Vodafone Italia, potendo così accedere a velocità fino a 2 Gbps in download nelle aree coperte.