Fastweb Mobile Maxi rivoluziona la telefonia personale con tecnologia, tutela e libertà

Fastweb Mobile Maxi non è solo una tariffa, ma una proposta completa che unisce qualità di connessione, attenzione alla sicurezza digitale e servizi assicurativi innovativi. A partire da 12,95€ al mese, l’offerta infatti garantisce 300GB di traffico dati anche su rete 5G, sfruttando l’affidabilità della rete Vodafone, la più premiata in Italia. Le chiamate sono davvero senza limiti, verso tutti i numeri nazionali, e l’opzione WiFi-Calling permette di telefonare anche in luoghi senza copertura mobile, purché sia disponibile una rete Wi-Fi e il dispositivo sia compatibile.

Fastweb: oltre la connessione, servizi pensati per la vita digitale e sostenibile

L’attivazione è rapida e può avvenire online, tramite SPID, CIE o riconoscimento video. Per chi desidera una SIM digitale, è disponibile anche il formato eSIM. Inclusi nel canone mensile ci sono 100 SMS e la possibilità di accedere gratuitamente ai corsi della Fastweb Digital Academy, uno spazio formativo che offre competenze utili per affrontare il mondo del lavoro digitale. In più, con l’app MyFastweb, il cliente ha sempre sotto controllo consumi, offerte e assistenza, tutto direttamente dal proprio smartphone.

Non si tratta però solo di navigare o telefonare. In quanto Fastweb Mobile Maxi include anche FastwebProtect, ovvero una suite di sicurezza digitale che protegge l’identità online, blocca siti pericolosi, pubblicità invadenti e offre contenuti educativi sulla sicurezza in rete. Il servizio è integrato con Wallife, che garantisce anche un rimborso in caso di frodi informatiche. E non finisce qui. L’offerta prevede l’Assistenza Pet gratuita, una polizza sanitaria per animali domestici che copre consulenze veterinarie, consegna farmaci a casa e supporto in caso di smarrimento.

Fastweb guarda al futuro anche con un occhio alla sostenibilità. Le SIM sono realizzate in materiale riciclato al 100% e l’obiettivo aziendale è quello di riuscire a diventare Net Zero Carbon entro il 2035, riducendo del 90% le emissioni di CO₂. Non a caso a sostegno dell’ambiente, l’ azienda ha già donato un milione di euro a progetti green. Infine, chi porta amici in Fastweb ottiene fino a 50€ in buoni spesa, rendendo il passaparola ancora più vantaggioso.