Perché alcuni vulcani lanciano verso il cielo altissime fontane di lava mentre altri lasciano scorrere la roccia fusa con molta più calma? Una parte della risposta potrebbe nascondersi nel magma surriscaldato, cioè portato a temperature superiori a quelle a cui i suoi cristalli resterebbero normalmente stabili. Un gruppo di ricerca internazionale guidato dalla University of Manchester ha osservato che questo calore in eccesso può rallentare in modo drastico la formazione dei cristalli mentre il magma risale verso la superficie. Il risultato è un materiale che resta fluido molto più a lungo del previsto.

Lo studio parte dal materiale vulcanico dell’eruzione del Tajogaite, avvenuta nel 2021 sull’isola di La Palma, nelle Canarie. Il magma coinvolto in quell’evento potrebbe aver subito un surriscaldamento prima di arrivare in superficie e anche durante la risalita attraverso la crosta terrestre. Da qui gli scienziati hanno affrontato una vecchia domanda della vulcanologia, ovvero quanto conti la storia termica del magma nel modo in cui un vulcano erutta.

TecnoAndroid · su Google Seguici su Google e non perdere nulla Aggiungi TecnoAndroid alle tue fonti preferite su Discover e segui il nostro profilo Google: le notizie tech più importanti arrivano direttamente sul tuo telefono. Seguici su: Discover Google GNews Telegram

Cristalli che tardano ad arrivare

Il magma è una miscela di roccia fusa, gas e talvolta cristalli solidi. In condizioni normali, quando si raffredda, i cristalli cominciano a formarsi attorno a minuscoli “semi” già presenti, che offrono una superficie su cui crescere. Il surriscaldamento interferisce con questo meccanismo in due modi. Da un lato temperature abbastanza alte sciolgono quei semi microscopici. Dall’altro modificano la struttura interna del fuso, che diventa più uniforme e meno adatta alla nascita di nuovi cristalli.

Non è un dettaglio da poco, perché i cristalli influenzano la viscosità, cioè la facilità con cui una sostanza scorre. Più cristalli si formano, più il magma diventa denso e restio a muoversi, con effetti sulla velocità di risalita e sul modo in cui i gas intrappolati riescono a fuggire. Per osservare il fenomeno il team ha ricreato in laboratorio le condizioni del sottosuolo, con temperature e pressioni controllate, lavorando presso il Diamond Light Source con la microtomografia a raggi X di sincrotrone. Questa tecnica permette di guardare dentro i materiali in tre dimensioni senza doverli tagliare. Grazie a un contenitore a pressione sviluppato appositamente e attraversabile dai raggi X, i cristalli sono stati seguiti in tempo reale. Altri esperimenti complementari, condotti a Praga, hanno consentito di analizzare i campioni su tempi più lunghi.

Il confronto è stato netto. Il magma non surriscaldato ha iniziato a produrre cristalli dopo circa 20 minuti, mentre quello sottoposto a un forte surriscaldamento ha visto slittare l’avvio della cristallizzazione di oltre otto ore. «La storia della crescita di cristalli e bolle può controllare in modo drammatico il modo in cui un magma erutta» ha spiegato Barbara Bonechi, prima autrice dello studio e ricercatrice dell’ateneo britannico. Finora, ha aggiunto, non erano del tutto chiare le dinamiche di crescita nei magmi che ricevono un’iniezione di calore poco prima della risalita, mentre con il nuovo strumento è possibile osservarle direttamente “in situ”.

Dalle fontane alle colate tranquille

I ritardi misurati sono stati poi inseriti in modelli al computer che simulano il percorso del magma nella crosta. Ne sono emersi due scenari molto diversi. Quando la cristallizzazione tarda, il magma resta fluido, incontra meno resistenza e può salire più in fretta, creando condizioni favorevoli alle fontane di lava, in cui i gas spingono la roccia incandescente in alto sopra la bocca. Se invece i cristalli compaiono prima, il magma si addensa, sale lentamente e lascia ai gas il tempo di disperdersi. In quel caso prende forma un’eruzione effusiva, con la lava che scorre sulla superficie anziché essere scagliata in aria.

Secondo i ricercatori, anche sistemi vulcanici con caratteristiche simili potrebbero comportarsi in modo diverso proprio per la loro storia di riscaldamento. Prevedere l’evoluzione di un’eruzione è tuttora complicato e il monitoraggio si basa su terremoti, deformazioni del suolo ed emissioni di gas. La temperatura da sola non stabilisce quanto sarà esplosivo un evento, ma aggiunge un tassello a un quadro fisico complesso. «Gli attuali modelli di pericolosità vulcanica si concentrano tipicamente sulla chimica del magma, sul contenuto di gas e sulle variazioni di pressione» ha osservato la coautrice Margherita Polacci, docente di vulcanologia alla University of Manchester. Per la studiosa, la storia termica precedente all’eruzione e la velocità di cristallizzazione potrebbero avere un peso rilevante nel controllo della risalita e del comportamento eruttivo, con ricadute sulla valutazione del rischio vulcanico.

Fonte: TecnoAndroid