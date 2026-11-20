Il debutto di iPhone Duo mette alla prova anche chi sviluppa le app più usate al mondo, e il primo ad ammetterlo apertamente è Adam Mosseri, responsabile di Instagram. In un post pubblicato su Threads il dirigente ha raccontato di aver usato un telefono pieghevole come dispositivo principale per circa un anno e di essere davvero curioso di provare il nuovo modello di Apple appena gli sarà possibile. Subito dopo però è arrivato un avvertimento piuttosto franco. Più studia i dettagli dell’hardware, più si convince che rendere Instagram davvero piacevole su questo formato sarà un lavoro complicato.

Il motivo è abbastanza intuitivo. Il social network è stato costruito pezzo dopo pezzo attorno agli smartphone classici, quelli con lo schermo alto e stretto che milioni di persone tengono in mano ogni giorno. Basta pensare ai reel, girati in 9:16 proprio per riempire in verticale il display di un telefono tradizionale. Quando la forma del dispositivo cambia in modo così netto, cambia anche il modo in cui contenuti e comandi devono trovare il loro spazio, e un’app pensata per un certo tipo di schermo non si adatta da sola a uno completamente diverso.

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Una sfida per i designer, ma non su ogni schermo

Mosseri ha precisato di non avere ancora a disposizione un iPhone Duo. La sua valutazione nasce quindi da una prima analisi del dispositivo, sufficiente però per prevedere che i designer avranno davanti una bella sfida. Non si tratta di una lamentela generica, ma della presa d’atto che ottimizzare l’app per un pieghevole con queste caratteristiche richiederà parecchio lavoro.

Tra le risposte al thread qualcuno ha fatto notare un dettaglio non da poco. L’esperienza migliore con Instagram si ottiene con il telefono aperto e tenuto in verticale, semplicemente perché l’area di visione diventa più ampia. In quella configurazione l’app potrebbe addirittura offrire un’esperienza superiore rispetto al solito. Il capo della piattaforma non ha contestato l’osservazione, ma ha chiarito che il traguardo è un altro, cioè rendere l’applicazione comoda in tutti gli orientamenti e non soltanto in quello più favorevole.

Lo schermo esterno e il nodo dei pulsanti

Il vero grattacapo arriva con il display anteriore, quello più piccolo che si usa quando il pieghevole è chiuso. Anche qui il nuovo telefono di Apple esce dagli schemi, perché lo schermo esterno risulta più largo e più basso rispetto a quello della maggior parte degli smartphone. Un rapporto tra larghezza e altezza così insolito costringe a ripensare la disposizione degli elementi sullo schermo, partendo quasi da zero.

Per sfruttare questa larghezza in più i pulsanti di navigazione si trovano sul lato destro del display, una collocazione che Mosseri giudica ergonomica. Il guaio è che sempre a destra compaiono anche i tasti Mi piace, Commenta e Condividi. Il risultato, secondo il dirigente, è una doppia colonna di comandi poco pratica da gestire. “Ora abbiamo questa doppia pila di pulsanti che non è comoda e che dobbiamo riconsiderare”, ha ammesso senza troppi giri di parole, lasciando intendere che l’interfaccia attuale non sarà quella definitiva.

Il lavoro di adattamento dell’app per il nuovo dispositivo è quindi ancora in corso. Nel frattempo Apple iPhone Duo è già acquistabile online al prezzo di 2.369 euro.

Fonte: TecnoAndroid