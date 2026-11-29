Le specifiche tecniche dei processori Intel Nova Lake S sono trapelate attraverso alcuni documenti che descrivono con buona precisione la prossima gamma desktop della casa di Santa Clara, compresa la variante più spinta con 28 core e una quantità di cache davvero fuori dal comune. Le informazioni riguardano sette SKU previste al lancio e permettono già di farsi un’idea piuttosto chiara di come sarà composta la nuova famiglia di CPU.

Il documento in questione elenca i chip in base ai campioni di qualificazione con stepping C1/A0. Proprio per questo motivo è probabile che i modelli commerciali arrivino con le stesse caratteristiche indicate, senza grosse sorprese. Tra le sette proposte spiccano due processori dotati di 144MB di cache LLC, mentre una terza versione BFC si ferma a 120MB, una cifra comunque molto generosa.

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Due modelli BFC con 144MB di cache

In cima alla gamma si colloca il Core Ultra 9 4970K BFC, un processore da 28 core con configurazione 8+16+4, cioè 8 P core, 16 E core e 4 LPE core. Il numero di thread coincide con quello dei core, quindi 28 in totale. La vera particolarità sta nei 144MB di LLC, acronimo di Last Level Cache, affiancati da una frequenza di boost che arriva a 5,5GHz. Il TDP dichiarato (PL1) è di 125W e la grafica integrata conta 32 UE.

Gli stessi 144MB di cache si ritrovano anche sul Core Ultra 7 4870K BFC, che scende a 24 core e 24 thread con schema 8+12+4. Anche in questo caso il TDP resta fissato a 125W, con la medesima iGPU da 32 UE. Discorso diverso per il Core Ultra 9 4900 BFC, la terza variante della serie, che dispone di una LLC leggermente più contenuta da 120MB. Si tratta però di un modello a basso consumo con TDP di appena 65W, basato su 22 core in configurazione 6+12+4.

Le versioni senza BFC e la fascia Core Ultra 5

Accanto ai chip BFC trovano posto le varianti tradizionali, che rinunciano all’enorme cache aggiuntiva. Il Core Ultra 9 4950K, ad esempio, mantiene i 28 core con schema 8+16+4 ma si accontenta di 36MB di cache L3, con una frequenza massima che tocca i 5,4GHz, quindi appena 100MHz in meno rispetto al fratello maggiore. Stesso approccio per il Core Ultra 7 4850K, che offre 24 core in configurazione 8+12+4 e 36MB di cache, sempre con TDP da 125W.

Nella fascia d’ingresso si posizionano il Core Ultra 5 4650K e la variante KF. Entrambi puntano su 22 core organizzati secondo lo schema 6+12+4, abbinati a 30MB di cache e a una frequenza Turbo dei P core che sale fino a 5,1GHz. Il TDP resta di 125W per tutti e due, mentre la grafica integrata compare soltanto sul modello K, dato che per la versione KF la tabella non riporta alcuna iGPU.

Memorie DDR5 8000 e prestazioni nei giochi

Un altro aspetto interessante riguarda il supporto alla RAM. Tutti i processori della nuova linea saranno compatibili con le memorie DDR5 8000, un passo avanti notevole rispetto alle DDR5 6400 supportate dalle attuali CPU Arrow Lake S. Si tratta di un salto che potrebbe pesare parecchio, soprattutto in combinazione con le generose quantità di cache dei modelli BFC.

Il settore videoludico sembra infatti uno dei terreni su cui Nova Lake S potrebbe fare la differenza. Stando alle indiscrezioni, alcuni chip della nuova famiglia sarebbero in grado di garantire prestazioni in gioco superiori fino al 20% rispetto ai processori Arrow Lake S, un margine tutt’altro che trascurabile per chi assembla PC da gaming.

Nel frattempo è emerso che Intel sta organizzando a Berlino un evento dedicato alle piattaforme desktop di nuova generazione, in programma dal 22 al 25 febbraio. L’appuntamento potrebbe coincidere con la presentazione ufficiale dei nuovi processori.

Fonte: TecnoAndroid