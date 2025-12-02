Esselunga: promozioni d’inverno che regalano la magia del Natale

Le promozioni di fine anno di Esselunga aiutano a immaginare momenti condivisi, piccoli gesti preparati con cura o attenzioni da rivolgere a chi amiamo. Esselunga riesce a coniugare convenienza e qualità, offrendo al tempo stesso un’atmosfera che mette in risalto il senso di attesa che caratterizza dicembre. Passeggiando tra gli scaffali si percepisce una combinazione di ordine e varietà che invita a scoprire ciò che può rendere più ricco il periodo delle festività: dalla tecnologia agli articoli per la casa, dagli accessori ai dispositivi dedicati al benessere, tutto trova spazio in un contesto che valorizza la scelta attenta e la ricerca di qualcosa di significativo. In questo modo, ogni cliente può trovare l’articolo ideale, che sia destinato a una sorpresa per un familiare, a un regalo per sé o a una semplice necessità che diventa più gradevole grazie alle proposte esclusive del brand.

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Proposte per tutti da Esselunga

Nel reparto dedicato alle offerte di Esselunga troviamo l’aspirapolvere senza sacco RO4B63 Compact Power da Esselunga a 123,99 euro, pensato per mantenere la casa ordinata, affiancato dalla pistola massaggiante Beurer MG 89 2025 a 35,99 euro e dal phon Drynova 3in1 Cecotec a 39,99 euro, utile per chi desidera una cura accurata dei capelli. Per gli amanti del caffè è disponibile la macchina Jolie Evo Lavazza a 78,99 euro, mentre chi desidera un dispositivo da polso può scegliere Amazfit Bip 6 a 64,90 euro.

Per la casa spiccano la stampante HP Deskjet a 39,99 euro e il suggestivo giradischi Victrola, esclusivo di Esselunga, a 49,99 euro, ideale per chi apprezza il suono caldo dei vinili. Tra gli accessori emergono le cuffie a padiglione JBL Tune da Esselunga a 27,99 euro, mentre nel settore smartphone si possono valutare Samsung Galaxy A17 a 198 euro, ZTE Blade V70 Vita LTE a 98 euro e Samsung Galaxy S25 FE a 448 euro, completando una selezione capace di donare valore a ogni acquisto.