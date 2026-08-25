Esperienze di pre morte: cosa dice davvero la scienza?

Sul tema dell’aldilà la scienza lavora da quasi mezzo secolo, e il risultato è meno spettacolare di quanto molti sperassero: nessuna prova di un altrove, ma un quadro sempre più dettagliato di cosa succede dentro un cervello che sta smettendo di funzionare. Le cosiddette esperienze di pre morte, quelle che in gergo si indicano con la sigla ECM, restano il terreno di ricerca più battuto, e proprio lì la neuroscienza ha piantato le bandierine più solide. Peccato che puntino tutte nella stessa direzione, e non è quella del soprannaturale.

Il problema di fondo, quando l’argomento passa dai laboratori alla divulgazione, è la confusione fra correlazione, causalità e autorità. Che un cardiologo di fama come Valentín Fuster o un premio Nobel per la fisica come Robert W. Wilson firmino la prefazione di libri dedicati alla “supracoscienza” o a presunte prove dell’esistenza di Dio non trasforma quelle tesi in scienza validata. È una firma prestigiosa, niente di più.

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I casi celebri non fanno una dimostrazione

Lo stesso vale per gli episodi che colpiscono l’immaginazione. Il più citato resta quello di Eben Alexander, neurochirurgo di Harvard che ha raccontato il proprio viaggio nell’aldilà mentre si trovava in coma. Dal punto di vista del rigore scientifico però si tratta di un’esperienza isolata, priva di una verifica indipendente che dimostri che il suo cervello fosse davvero del tutto inattivo. Un racconto potente, certo, ma un racconto.

Poi c’è l’argomento del cosiddetto affinamento fine dell’universo, l’idea che le costanti cosmologiche sembrino calibrate apposta per ospitare la vita. Viene tirato in ballo spesso come se fosse una prova. Il filosofo Carlos Blanco fa notare che siamo in pieno dibattito filosofico e che il ragionamento incappa nella fallacia dell’affermazione del conseguente, perché esistono spiegazioni alternative, dal multiverso al puro caso, che non richiedono alcun intervento divino.

Cosa dice davvero la ricerca sulle esperienze di pre morte

Passando ai numeri, gli studi indicano che fra il 10 e il 20% dei pazienti critici sopravvissuti a un arresto cardiaco riferisce di aver vissuto un’esperienza di questo tipo. La luce in fondo al tunnel, la sensazione di pace, la vita che scorre davanti agli occhi: elementi che tornano con una regolarità impressionante. Il fatto che l’esperienza sia reale per chi la vive, però, non implica affatto che l’origine sia soprannaturale.

Il modello più solido oggi disponibile arriva dal gruppo di Charlotte Martial, che in una recente revisione sistematica ha proposto una spiegazione interamente neurobiologica. In sostanza le ECM sarebbero il risultato diretto di processi che avvengono in cervelli sottoposti a uno stress estremo. Le analisi neurofunzionali collegano quelle sensazioni agli stati alterati di coscienza e alla carenza di ossigeno nel cervello. Non è una novità assoluta: già in passato diversi lavori avevano segnalato i gravi limiti metodologici delle ricerche che provano a sostenere l’esistenza di una percezione senza un substrato fisiologico.

Un campo ancora frammentato, ma con un effetto certo

Nel 2025 sono stati passati al setaccio 775 articoli pubblicati nell’arco di quasi cinquant’anni sulle esperienze di pre morte. La conclusione è che il settore resta teoricamente frammentato e ha bisogno di cornici integrative e di molto più rigore metodologico. Tradotto: si è raccolto tantissimo materiale, si fatica ancora a metterlo in ordine.

C’è però un punto su cui la ricerca scientifica non ha dubbi, ed è l’impatto trasformativo a lungo termine di queste esperienze. Uno studio del 2024 ha confrontato 834 persone che hanno vissuto un’ECM con 42 che hanno affrontato situazioni potenzialmente mortali senza però attraversarla, trovando nel primo gruppo trasformazioni spirituali e psicologiche significative. Che un’esperienza del genere cambi la vita di chi la attraversa, insomma, è dimostrato. Che questo provi il viaggio dell’anima verso un’altra dimensione è una deduzione che la scienza attuale non sostiene.