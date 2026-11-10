Epic Games Launcher su Steam Deck e Linux: Epic conferma i lavori

Epic Games ha confermato di essere al lavoro per portare il proprio launcher ufficiale su SteamOS e su diverse distribuzioni Linux, una notizia che interessa da vicino chi gioca su Steam Deck. Oggi la console portatile di Valve, che gira proprio su un sistema operativo basato su Linux, non supporta ufficialmente il client della software house americana. Tradotto in termini pratici, manca un accesso diretto alla libreria dell’Epic Games Store, compresi quei titoli gratuiti che vengono proposti ogni settimana e che per molti giocatori sono ormai un piccolo appuntamento fisso.

Poter contare su quel catalogo direttamente dal dispositivo di Valve sarebbe un vantaggio non da poco. E la situazione, a quanto pare, potrebbe cambiare presto. L’azienda ha infatti fatto sapere di voler estendere la compatibilità del suo programma anche all’ecosistema del pinguino, con SteamOS in prima fila.

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Il nuovo launcher di Epic Games guarda a SteamOS, Fedora e CachyOS

A spiegare i dettagli è stato Jake Jones, responsabile della comunicazione di Epic Games. Secondo quanto chiarito, il team sta lavorando affinché il launcher funzioni su più distribuzioni Linux. Oltre a SteamOS compaiono nell’elenco anche Omarchy, CachyOS e Fedora. Il nuovo client è disponibile in versione Preview dal 15 ottobre e già in questa fase offre un’esperienza più fluida, con passi avanti evidenti sul fronte della velocità e della leggerezza.

Le parole di Jones sono piuttosto chiare: “Il nuovo Epic Games Launcher è ancora in versione Preview e intendiamo supportare il maggior numero possibile di distribuzioni Linux, tra cui Fedora, SteamOS, Cachy, Omarchy e altre ancora. Stiamo testando e valutando i formati di pacchetto per la distribuzione e ripristineremo AppImage questo mese.”

Insomma, il lavoro è in corso e riguarda anche il modo in cui il software verrà distribuito sui vari sistemi. Il ritorno del formato AppImage, in particolare, è un segnale concreto per chi usa Linux quotidianamente e preferisce soluzioni pronte all’uso.

Fortnite su Linux e Steam Deck, il nodo dell’anti cheat

Discorso diverso per Fortnite. Il supporto del launcher su Linux non porta automaticamente con sé la compatibilità con il celebre Battle Royale, e su questo fronte il quadro è tutt’altro che definito. Uno degli ostacoli principali si chiama Easy Anti Cheat, il sistema di protezione adottato dal gioco, che su Linux presenta ancora alcune limitazioni. Non è chiaro, al momento, se Epic Games riuscirà a trovare una strada per aggirare il problema. L’azienda starebbe comunque approfondendo la questione e risulterebbe già in contatto con Valve per valutare le possibili soluzioni.

Va poi precisato un aspetto spesso trascurato. L’Epic Games Store è già raggiungibile su SteamOS, ma solo attraverso soluzioni di terze parti e non tramite il client ufficiale. Funziona, certo, però richiede qualche passaggio in più e un minimo di dimestichezza con strumenti alternativi e procedure di configurazione aggiuntive.

Con il supporto ufficiale, invece, la propria libreria Epic diventerebbe accessibile in modo molto più semplice e diretto. Niente programmi esterni da installare e nessuna configurazione macchinosa da affrontare. Gli utenti potrebbero scaricare e gestire i propri giochi con maggiore immediatezza, rendendo l’esperienza su Steam Deck ancora più completa e versatile.

Fonte: TecnoAndroid