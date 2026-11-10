Volkswagen perde 5,82 miliardi: pesa la svalutazione Porsche

Il Gruppo Volkswagen chiude il terzo trimestre 2026 con una perdita netta di 5,82 miliardi di euro. È il dato più pesante di un periodo in cui la redditività del costruttore tedesco continua a scivolare verso il basso. I conti dei primi nove mesi descrivono un mercato globale più complicato e una concorrenza che non concede tregua. Pesano anche i costi di ristrutturazione, che gravano come macigni sui bilanci di Wolfsburg.

I numeri della crisi Volkswagen tra gennaio e settembre

Tra gennaio e settembre le consegne sono calate del 9%, fermandosi intorno a 6,01 milioni di vetture. Il fatturato si è attestato a 233,38 miliardi di euro, in flessione del 2,2% rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente. Fin qui niente di drammatico, verrebbe da dire. Il vero colpo arriva guardando l’utile operativo, crollato da 5,4 miliardi a soli 71 milioni di euro, con una riduzione del 98,7%.

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Il risultato netto dei nove mesi è negativo per 2,72 miliardi, mentre nel 2025 il gruppo aveva messo a segno un utile di 3,4 miliardi. È però tra luglio e settembre che la situazione è precipitata. Nel trimestre estivo i ricavi sono scesi del 6,3% a 75,27 miliardi di euro e la perdita operativa ha toccato quota 5,86 miliardi, con un rosso netto di 5,82 miliardi. Sono cifre che mostrano quanto sia diventato faticoso mantenere margini elevati in un settore automobilistico in piena trasformazione.

Porsche, Cina e auto elettriche pesano sui conti

A scavare il buco sono soprattutto alcune operazioni straordinarie e diverse difficoltà commerciali. La voce più onerosa riguarda la svalutazione della partecipazione in Porsche, che ha avuto un impatto negativo di circa 6,4 miliardi di euro. A questa si aggiungono una rettifica di circa un miliardo legata alle attività in Cina e gli oneri connessi alla prevista cessione dello stabilimento di Osnabrück.

Proprio il mercato cinese resta uno dei fronti più delicati per la casa di Wolfsburg. La domanda si sta contraendo e i produttori locali alzano sempre di più la pressione, in particolare nel segmento elettrico. Lì possono giocare la carta di prezzi molto aggressivi e di una velocità di sviluppo tecnologico difficile da eguagliare.

C’è poi una questione che tocca il cuore della transizione energetica. Volkswagen sta ampliando la quota di auto elettriche nella propria gamma, ma per ora questi modelli garantiscono margini più bassi rispetto alle vetture con motore termico. Sul versante della domanda i segnali sono comunque positivi. Nei primi nove mesi le elettriche hanno rappresentato il 40% degli ordini e la nuova famiglia Electric Urban Car ha raccolto circa 150.000 prenotazioni. Il nodo quindi non sta tanto nel convincere i clienti quanto nel rendere sostenibili produzione e vendita.

Future Plan, tagli e previsioni riviste al ribasso

Per uscire dalla crisi il gruppo punta sul Future Plan, un piano strategico che interviene sulla gamma e semplifica le strutture aziendali. Prevede inoltre di abbassare i costi di produzione, contenere le spese generali e rendere più efficienti gli stabilimenti. L’obiettivo è arrivare a risparmi complessivi per circa 31 miliardi di euro. Le ricadute sull’occupazione potrebbero essere rilevanti. Il progetto guidato da Oliver Blume prevede infatti fino a 100.000 posti di lavoro in meno nell’intero gruppo, che riunisce marchi come Volkswagen, Audi e Porsche.

Anche le stime per il 2026 sono state ridimensionate. Dopo il precedente profit warning, il costruttore ha abbassato le attese sul margine operativo portandole intorno all’1%, contro una forchetta compresa tra il 4 e il 5,5% indicata in passato. Qualche spiraglio comunque c’è. Il flusso di cassa netto della divisione Automotive è salito a 4,4 miliardi di euro nei primi nove mesi, con un incremento del 145% rispetto al 2025, merito anche della riduzione degli investimenti e di alcune operazioni sul portafoglio.

Fonte: TecnoAndroid