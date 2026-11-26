Stellantis ha deciso di cambiare passo nel motorsport, rinunciando ai programmi ufficiali più prestigiosi per concentrarsi su auto stradali capaci di regalare qualche emozione in più. Il Gruppo ha annunciato l’uscita dal FIA World Endurance Championship e dalla Formula E, con l’intenzione di spostare quelle risorse sulle competizioni per clienti, il cosiddetto customer racing, e sullo sviluppo di auto ad alte prestazioni. Detto in parole semplici, meno energie spese a rincorrere trofei e più attenzione a modelli che gli appassionati abbiano davvero voglia di guidare. È una prospettiva intrigante per una realtà che controlla marchi come Alfa Romeo, Peugeot, Lancia, Opel e Maserati, tutti con un passato sportivo di grande peso da cui attingere a piene mani.

L’addio al WEC e alla Formula E

C’è però anche l’altra faccia della medaglia. Non si tratta di un semplice ridimensionamento, perché la casa sta chiudendo del tutto la propria presenza ufficiale nei Campionati del Mondo FIA. Il programma WEC di Peugeot terminerà entro la fine del 2026, mentre l’uscita dalla Formula E, che coinvolge Citroën e Opel, arriverà al termine della Stagione 13, nell’estate del 2027. La Peugeot 9X8, quindi, non correrà più nelle gare di durata.

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Per Stellantis Motorsport è una svolta di peso, eppure l’azienda insiste sul fatto che le competenze maturate in pista non andranno sprecate. L’idea è trasferirle su prodotti che i clienti possano effettivamente comprare in concessionaria. Anche sul fronte del personale arrivano rassicurazioni, visto che il Gruppo dichiara di voler trattenere e ricollocare i dipendenti coinvolti, trovando loro un posto nel customer racing, nello sviluppo dei veicoli sportivi e in altri settori aziendali. Resta comunque una battuta d’arresto significativa, perché Stellantis si allontana da due campionati internazionali di primo piano proprio mentre le corse continuano a essere uno strumento di marketing fondamentale per diversi suoi marchi.

Più spazio a GTi, HF, GSE e Quadrifoglio

A guadagnarci di più potrebbero essere i brand che dispongono già di sottomarchi sportivi ben avviati. Il costruttore cita espressamente il proseguimento dello sviluppo di modelli esclusivi per Alfa Romeo e Maserati, insieme alle versioni GTi, HF e GSE rispettivamente per Peugeot, Lancia e Opel. Per chi temeva che le difficoltà economiche del Gruppo portassero a nuovi tagli proprio sulle vetture più interessanti, è un segnale incoraggiante. Peugeot potrebbe ricevere più modelli con il badge GTi, Lancia ha margine per allargare la gamma partendo dalla Ypsilon HF e Opel potrebbe ampliare la famiglia GSE. Alfa Romeo e Maserati, nel frattempo, potrebbero contare su proposte sportive ancora più esclusive e costose.

Il tutto si inserisce nella strategia FaSTLAne 2030, che prevede 50 lanci e aggiornamenti di prodotto in Europa nell’arco di cinque anni, compresi 25 modelli completamente nuovi. In pratica Stellantis scommette sul fatto che investire nelle auto da vendere generi più valore rispetto al mantenimento di costosi programmi ufficiali. Le gare, comunque, non spariscono del tutto dall’orizzonte. Il customer racing resterà una priorità e l’azienda punta a rafforzare l’attività già esistente legata alle vetture da rally multimarca, un approccio più orientato al business che permette a team privati e clienti di acquistare mezzi da competizione senza che il Gruppo debba finanziare squadre ufficiali nei dispendiosi campionati mondiali. Il vero banco di prova sarà capire se le stradali promesse riusciranno a compensare l’assenza dalle piste, e più modelli Quadrifoglio, vere hot hatch GTi, versioni HF e Maserati entusiasmanti renderebbero la scelta decisamente più facile da accettare.

Negli Stati Uniti Dodge va nella direzione opposta

Curioso il contrasto tra Europa e America. Mentre Peugeot, Citroën e Opel si preparano a lasciare i rispettivi campionati mondiali, Dodge tornerà nella NASCAR Cup Series nel 2027 dopo un’assenza di 14 anni, con il team Kaulig Racing che porterà in pista due Dodge Charger. Il marchio americano sta già ricostruendo la propria identità sportiva proprio attorno alla Charger, con il ritorno della Scat Pack e del sei cilindri in linea biturbo ad alta potenza Sixpack. Jeep continua a proporre prestazioni di ispirazione SRT con la gamma Grand Cherokee, mentre Ram ha rimesso in listino il V8 Hemi e lascia aperta la porta a pickup ancora più potenti.

Fonte: TecnoAndroid