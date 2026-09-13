Elettricità statica, il killer silenzioso dei PC anni Novanta

Chi ha vissuto i computer degli anni Novanta ricorda i virus, i pop up impossibili da chiudere, il desktop invaso dalla pubblicità. Eppure il vero killer silenzioso dei PC di quell’epoca era un altro, e nessuno lo vedeva arrivare: l’elettricità statica. Migliaia di volt accumulati sul corpo senza accorgersene, scaricati su una scheda madre con un semplice tocco, e la partita finiva lì. Il bello, o il brutto, è che quel problema non è mai scomparso.

Il meccanismo è banale nella sua efficacia. In condizioni di aria secca, oppure in inverno con i riscaldamenti accesi a pieno regime, un corpo umano può caricarsi fino a migliaia e in certi casi decine di migliaia di volt. La sensazione più comune è quella scossetta fastidiosa quando si afferra la maniglia di una porta, niente di più. Per le persone non c’è pericolo, perché l’energia in gioco è minima e la scarica dura una frazione di secondo. Per i componenti elettronici, invece, il discorso cambia completamente.

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Perché la scarica elettrostatica fa danni invisibili

Il punto critico è la soglia. Un evento di scarica elettrostatica, quello che i tecnici chiamano ESD, può danneggiare circuiti sensibili a tensioni molto inferiori a quelle che un essere umano riesce a percepire. Tradotto: si può toccare una parte interna del computer e trasferirle una scarica senza avere la minima idea di cosa sia appena accaduto. Nessun rumore, nessun lampo, nessun sintomo immediato. Un ninja, più che un guasto.

Negli anni Novanta la combinazione era particolarmente cattiva. Cassoni beige appoggiati su moquette, camerette e uffici con tappeti da parete a parete, umidità dell’aria bassissima. A proposito, tenere il PC direttamente sulla moquette è una pessima idea, e vale ancora oggi. In quel contesto la elettricità statica trovava terreno fertile ogni volta che qualcuno apriva il case.

E si apriva spesso. Era l’epoca in cui dentro un computer c’era davvero molto da fare: aggiungere una scheda audio, installare un modem, sostituire i dischi. Operazioni ancora possibili, certo, ma molto meno necessarie di allora. Ogni intervento significava maneggiare circuiti stampati, contatti dorati, componenti scoperti. I virus avevano bisogno di un file infetto o di un floppy per entrare, la scarica statica bastava un dito nel punto sbagliato senza essersi scaricati a terra prima.

Quando il computer continua a funzionare, ma non del tutto

Uno dei tratti più insidiosi del danno da statica è che non sempre è letale sul colpo. A volte sì, un ESD abbastanza forte uccide il componente all’istante, e con i prezzi attuali dell’hardware può trasformarsi in un errore da oltre 1.800 euro. Altre volte il pezzo resta vivo, funziona, sembra tutto a posto. Poi però iniziano gli errori strani, le instabilità inspiegabili, oppure il componente muore mesi prima di quando sarebbe morto in condizioni normali. Nessuna diagnosi, nessun colpevole evidente.

È esattamente per questo che i produttori e i tecnici delle riparazioni hanno sempre preso le precauzioni antistatiche molto seriamente. Moduli di RAM, schede di espansione e schede madri vanno afferrati per i bordi, conservati nelle buste antistatiche, installati dopo essersi messi a terra toccando lo chassis. Regole vecchie di decenni che non sono mai andate in pensione.

Il paradosso è che oggi la situazione si è quasi capovolta. I virus di una volta si annunciavano da soli, invadenti fino al ridicolo, mentre le minacce moderne lavorano in silenzio, spesso mascherandosi da piattaforme legittime o restando attive in background senza farsi notare. La statica, dal suo canto, è rimasta identica a sé stessa: invisibile allora, invisibile adesso.

Vale anche per la manutenzione ordinaria. Pulire il computer resta l’aggiornamento più conveniente che esista, costa zero euro e migliora tutto, dalle temperature al rumore delle ventole. Era vero quando i case erano beige e rumorosi, è vero ora che sono pieni di illuminazione RGB e dissipatori a liquido. Farlo nel modo sbagliato, però, può ancora rovinare un componente. La statica non è diventata un problema del passato per magia, semplicemente chi apre il case oggi tende a saperlo. Prima di infilare le mani dentro, meglio scaricarsi a terra.