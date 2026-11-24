Restare operative anche quando la rete elettrica civile si spegne per settimane è l’obiettivo dichiarato di FORTRESS America, il piano pensato per rendere le basi militari statunitensi capaci di cavarsela da sole durante un blackout. Sulla carta l’idea appare lineare, eppure alcuni nodi restano tutt’altro che sciolti. Acqua, combustibili e manutenzione continuano infatti a rappresentare i punti più delicati dell’intero progetto, quelli che potrebbero decidere se una struttura riesce davvero a reggere oppure no.

L’annuncio è arrivato a settembre direttamente dal Segretario alla Difesa Pete Hegseth, che ha presentato il programma come uno strumento per aiutare le installazioni militari a resistere sia agli attacchi sia alle interruzioni dei servizi civili. Si tratta di due minacce molto diverse tra loro, che però finiscono per produrre lo stesso effetto pratico. Una base rimasta senza corrente, che la causa sia un’azione ostile o un guasto su larga scala, deve comunque trovare il modo di andare avanti.

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Il senso di FORTRESS America per le basi militari

Il cuore della questione è l’autonomia. Le strutture della Difesa non vivono isolate dal territorio che le circonda, anzi dipendono in larga misura dagli stessi servizi che alimentano città e quartieri. Quando questi servizi vengono a mancare, il rischio è che anche le attività militari subiscano un rallentamento o, nei casi peggiori, si fermino del tutto. FORTRESS America nasce proprio per ridurre questa dipendenza e spingere le installazioni verso una maggiore indipendenza nei momenti di crisi. Il punto, però, non riguarda soltanto la produzione di energia. Una base può anche disporre di sistemi propri per tenere accese le luci per qualche giorno, ma la vera prova arriva quando l’emergenza si allunga. È lì che entrano in gioco le risorse meno visibili, quelle che normalmente nessuno nota finché funzionano. E sono esattamente queste a rimanere le criticità decisive del piano voluto da Hegseth.

Cosa succede al trentesimo giorno di blackout

Lo scenario su cui ragionare è piuttosto concreto. Basta immaginare una base militare arrivata al trentesimo giorno di un blackout regionale, con la rete civile ancora fuori uso e nessuna certezza sui tempi di ripristino. Un mese intero è un intervallo lungo, abbastanza da mettere sotto pressione qualunque organizzazione, anche la più preparata.

La prima domanda riguarda l’acqua, una risorsa che serve al personale ma anche a tantissime attività quotidiane di un’installazione. Garantirne la disponibilità per settimane, senza appoggiarsi ai servizi esterni, è tutt’altro che scontato. Poi c’è il capitolo dei combustibili, indispensabili per far girare tutto ciò che deve sostituire la corrente della rete. Le scorte non sono infinite e, con il passare dei giorni, la loro gestione diventa una questione sempre più seria.

Infine pesa la manutenzione. Impianti e macchinari chiamati a lavorare ininterrottamente per un mese hanno bisogno di controlli, interventi e pezzi di ricambio. Un sistema di emergenza pensato per coprire poche ore si trova a dover funzionare per un periodo molto più lungo, e ogni guasto rischia di trasformarsi in un problema difficile da risolvere quando all’esterno manca tutto. Sono proprio acqua, combustibili e manutenzione i tre fronti su cui si misura la reale capacità delle basi di restare autonome nei blackout previsti da FORTRESS America.

Fonte: TecnoAndroid